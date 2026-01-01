Загинув військовий із Маневиччини, який понад рік вважався зниклим безвісти

Підтвердилася загибель військовослужбовця із села Рудка Маневицької громади, 1975 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти.Про це повідомив Маневицький селищний головаВіталій Щербачук народився 20 грудня 1975 року. На військову службу до лав Збройних Сил України його призвали 13 липня 2024 року.14 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області військовий загинув.До цього часу його доля залишалася невідомою, а Віталій Щербачук мав статус зниклого безвісти.«Його життя обірвалося на полі бою, але назавжди залишиться світла пам’ять про людину, яка стала на захист своєї держави й до кінця залишалася вірною військовій присязі та Україні», — зазначив Олександр Гаврилюк.У загиблого Захисника залишилися мама, рідні та близькі.Про час зустрічі скорботного кортежу із тілом загиблого на Маневиччині повідомлять додатково.