Росія розмістила у Білорусі ракетну бригаду, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік», - ГУР





Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв’ю



Він зазначив, що на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький.



«Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу «Shahed» на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», - сказав Івашенко.



За його словами, якщо Білорусь такого дозволу не надавала, то це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території.



У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будують новий полігон із залізничною інфраструктурою для масового та швидкого розвантаження важкої техніки безпосередньо з вагонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Білорусі розміщено підрозділи 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник».Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив інтерв’ю Укрінформу Він зазначив, що на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький.«Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу «Shahed» на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», - сказав Івашенко.За його словами, якщо Білорусь такого дозволу не надавала, то це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території.У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будують новий полігон із залізничною інфраструктурою для масового та швидкого розвантаження важкої техніки безпосередньо з вагонів.

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