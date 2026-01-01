На Волині п'яний водій пропонував патрульним 1000 доларів





Про це



Сьогодні вночі на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Peugeot за порушення ПДР.



Під час перевірки документів у 39-річного громадянина інспектори з’ясували, що на автомобіль відсутній чинний страховий поліс. Ба більше, у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку він погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.



Під час складання адміністративних матеріалів водій, з метою уникнення відповідальності за нетверезе водіння, намагався запропонувати поліцейським неправомірну вигоду.



Інспектори неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за такі дії, однак чоловіка це не зупинило. Він поклав до службового автомобіля патрульних грошові кошти в сумі 1000 доларів США.



Патрульні склали на чоловіка необхідні адміністративні матеріали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.



За фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хотів "домовитися" за 1000 доларів: на Волині водій пропонував патрульним неправомірну вигоду.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Сьогодні вночі на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Peugeot за порушення ПДР.Під час перевірки документів у 39-річного громадянина інспектори з’ясували, що на автомобіль відсутній чинний страховий поліс. Ба більше, у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку він погодився пройти огляд у медичному закладі, однак після доставлення його до лікарні — відмовився.Під час складання адміністративних матеріалів водій, з метою уникнення відповідальності за нетверезе водіння, намагався запропонувати поліцейським неправомірну вигоду.Інспектори неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за такі дії, однак чоловіка це не зупинило. Він поклав до службового автомобіля патрульних грошові кошти в сумі 1000 доларів США.Патрульні склали на чоловіка необхідні адміністративні матеріали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.За фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України.

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