ГУР уразило у Криму російський літак
Сьогодні, 16:15
Цієї ночі українські військові уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму.
Про це Департамент активних дій ГУР повідомляє у Телеграмі.
"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!
Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження — уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Департамент активних дій ГУР повідомляє у Телеграмі.
"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!
Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження — уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ГУР уразило у Криму російський літак
Сьогодні, 16:15
На Волині п'яний водій пропонував патрульним 1000 доларів
Сьогодні, 15:05