ГУР уразило у Криму російський літак

ГУР уразило у Криму російський літак
Цієї ночі українські військові уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму.

Про це Департамент активних дій ГУР повідомляє у Телеграмі.

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Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження — уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, війна
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