ГУР уразило у Криму російський літак





Про це Департамент активних дій ГУР



"Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!



Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження — уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі українські військові уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму.Про це Департамент активних дій ГУР повідомляє у Телеграмі."Подарунок до Дня воєнної розвідки України. Крим вже оцінив!Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження — уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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