Ігор Лех може скласти депутатські повноваження: напередодні ЗМІ повідомили про нові підозри у справі «Снігової королеви»

Ігор Лех може скласти депутатські повноваження: напередодні ЗМІ повідомили про нові підозри у справі «Снігової королеви»
Депутат Волинської обласної ради Ігор Лех написав заяву на дострокове припинення депутатських повноважень.

Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Волинської обласної ради. Заяву депутата має розглянути профільна комісія, після чого питання винесуть на голосування під час сесійного засідання.

Нагадаємо, 26 серпня НАБУ та САП повідомили про підозру ще двом фігурантам справи щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння будівництву багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. Йдеться про першого заступника голови Волинської обласної ради та депутата — голову однієї з фракцій облради.

Імена нових підозрюваних офіційно не називали. Водночас у повідомленнях ЗМІ припускали, що депутатом може бути саме Ігор Лех, який очолює фракцію «За майбутнє» у Волинській облраді.

Йдеться про так звану справу «Снігової королеви». За даними НАБУ та САП, загалом у межах провадження про підозру повідомили шістьом особам, а детективи задокументували факти надання та отримання 110 тисяч і 15 тисяч доларів США.

Посаду першого заступника голови Волинської обласної ради обіймає Юрій Поліщук.

Водночас у проєкті рішення про складання депутатських повноважень Ігорем Лехом не зазначено причин такого рішення.

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