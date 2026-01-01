Як прибрати відблиски на телевізорі за допомогою світла





Розташування джерел відносно екрана

Телевізор краще встановити збоку від центральної осі світла або трохи нижче її рівня. Скляні плафони з відкритими лампами дають помітніші віддзеркалення, тому напрямок променів треба відвести від передньої панелі. Матове розсіювання створює рівнішу картину у всій вітальні.



Велика люстра з діаметром 60–100 см потребує достатнього простору навколо. Над диваном її варто підняти так, щоб нижній край не потрапляв у поле зору сидячої людини. Підвіс над обіднім столом можна опустити нижче, адже екран розташований в іншій частині залу. Хром і поліроване золото також відбивають яскраві точки. Їх краще розвернути від телевізора або доповнити матовими лампочками. Напрямок світлового потоку визначається розташуванням плафонів у сучасній чи класичній композиції.



М’яке підсвічування стіни за телевізором

Невелика яскравість позаду екрана зменшує різкий перехід між темним зображенням і навколишньою кімнатою. Для цього підходить тепла LED-стрічка або закрите джерело, спрямоване на стіну. Перед установленням треба перевірити кілька умов:



залишити рівномірний проміжок за корпусом;

сховати кабель уздовж меблів;

налаштувати окреме ввімкнення підсвічування.

Колірна температура має бути близькою до основного освітлення. Дуже холодний тон поруч із теплими лампами відволікає сильніше, ніж сама різниця яскравості. Для шести, дев’яти або дванадцяти лампочок зручно передбачити поділ на групи.



Під час перевірки треба сісти на кожне звичне місце й подивитися на чорний екран. Так легше помітити віддзеркалення від стелі, вікна або металевих деталей. Невелике зміщення плафона чи телевізора часто виправляє ситуацію без перероблення проводки. Денне віддзеркалення треба перевірити окремо, адже ввечері його джерело зникає. Щільні штори або жалюзі допомагають керувати сонячним потоком у години перегляду. Телевізор краще трохи розвернути від скла, зберігши зручний кут для дивана й крісел.



Комфортний перегляд залежить від напрямку променів, висоти підвісу й окремого фонового підсвічування. Розташування краще зафіксувати на плані до початку електромонтажу. Визначивши ці точки, можна перейти на comfy.ua та придбати освітлення для вже підготовленої схеми вітальні й зони перегляду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Яскрава пляма на екрані знижує контраст і змушує частіше змінювати положення під час перегляду. Причиною може бути прямий промінь зі стелі або віддзеркалення від глянцевої поверхні. У просторій кімнаті люстри в залу краще розміщувати так, щоб основний потік проходив вище лінії погляду й телевізор залишався поза його напрямком. Перевірити розташування варто ввечері з увімкненим освітленням.Телевізор краще встановити збоку від центральної осі світла або трохи нижче її рівня. Скляні плафони з відкритими лампами дають помітніші віддзеркалення, тому напрямок променів треба відвести від передньої панелі. Матове розсіювання створює рівнішу картину у всій вітальні.Велика люстра з діаметром 60–100 см потребує достатнього простору навколо. Над диваном її варто підняти так, щоб нижній край не потрапляв у поле зору сидячої людини. Підвіс над обіднім столом можна опустити нижче, адже екран розташований в іншій частині залу. Хром і поліроване золото також відбивають яскраві точки. Їх краще розвернути від телевізора або доповнити матовими лампочками. Напрямок світлового потоку визначається розташуванням плафонів у сучасній чи класичній композиції.Невелика яскравість позаду екрана зменшує різкий перехід між темним зображенням і навколишньою кімнатою. Для цього підходить тепла LED-стрічка або закрите джерело, спрямоване на стіну. Перед установленням треба перевірити кілька умов:Колірна температура має бути близькою до основного освітлення. Дуже холодний тон поруч із теплими лампами відволікає сильніше, ніж сама різниця яскравості. Для шести, дев’яти або дванадцяти лампочок зручно передбачити поділ на групи.Під час перевірки треба сісти на кожне звичне місце й подивитися на чорний екран. Так легше помітити віддзеркалення від стелі, вікна або металевих деталей. Невелике зміщення плафона чи телевізора часто виправляє ситуацію без перероблення проводки. Денне віддзеркалення треба перевірити окремо, адже ввечері його джерело зникає. Щільні штори або жалюзі допомагають керувати сонячним потоком у години перегляду. Телевізор краще трохи розвернути від скла, зберігши зручний кут для дивана й крісел.Комфортний перегляд залежить від напрямку променів, висоти підвісу й окремого фонового підсвічування. Розташування краще зафіксувати на плані до початку електромонтажу. Визначивши ці точки, можна перейти на comfy.ua та придбати освітлення для вже підготовленої схеми вітальні й зони перегляду.

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