Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 28 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.
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