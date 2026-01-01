У Луцьку зупинили водія, який керував автівкою без прав

В обласному центрі Волині мотопатрульні продовжують виявляти осіб, які керують транспортними засобами без відповідного права.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.26 серпня інспектори зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 19-річний керманич ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії, а отже, не мав права керувати автівкою.Окрім того, водій не мав чинного страхового поліса, а встановлені на автомобілі номерні знаки не належали цьому транспортному засобу.Інспектори відсторонили громадянина від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.Нагадуємо:- За керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування особі, яка не має права керування таким транспортним засобом передбачена відповідальність за ч.2 ст.126 КУпАП, де штраф складає 3400 грн.- За повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права, передбачена відповідальність за ч.5 ст.126 ,де відповідальність передбачає штраф у розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років чи без такого.