Фальсифікований алкоголь з Волині постачали по всій Україні. ФОТО

На Волині діяв підпільний цех, в якому виготовляли фальсифікований алкоголь. Продукцію підпільного цеху постачали по всій Україні.БЕБ припинило діяльність організованої групи, - про це повідомляють на сторінці ТУ БЕБ у Волинській області.Масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Фальсифікат без марок акцизного податку продавали по всій Україні під виглядом горілчаних виробів.Слідством встановлено, що учасники організованої групи налагодили повний цикл незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизної продукції.Алкоголь виготовляли зі спирту невідомого походження з додаванням барвників та ароматизаторів. Готову продукцію розливали у 5-літрові пластикові пляшки та 10-літрові полімерні пакети з кранами, упаковані в картонні коробки.Детективи БЕБ провели масштабну спецоперацію на території Волинської області. Здійснено понад 14 обшуків у місцях виробництва та зберігання алкоголю і спирту, у транспортних засобах, а також за адресами проживання причетних осіб.Вилучено незаконно виготовлений алкоголь, спирт невідомого походження, обладнання, пакувальну тару, барвники, ароматизатори та автомобілі, якими перевозили фальсифікат. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 млн грн.Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою). Наразі встановлюється повне коло причетних осіб. Слідчі дії тривають.Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.