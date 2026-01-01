«Укрзалізниця» зробила всі платні зали очікування безкоштовними до ранку п'ятниці

Усі платні зали очікування на вокзалах країни до ранку п'ятниці стали безкоштовними.Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці"."Через загрозу балістики та атаки реактивних «шахедів» сьогодні маємо суттєві зміщення у графіках руху поїздів. Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів. Усі платні зали очікування на вокзалах доступні безкоштовно для всіх пасажирів, зокрема для родин із дітьми, людей старшого віку та кожного, хто вимушений чекати на свій поїзд", - йдеться на сторінці "Укрзалізниці".Для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють «Пункти незламності», де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування."Для залізничників, це спільна державна константа — солідарність і взаємопідтримка. У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно", - написали на сторінці "Укрзалізниці".