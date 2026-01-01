У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків

У середу, близько 19:00, на одній із вулиць Луцька оперативники поліції зупинили для перевірки 18-річну дівчину, яка поводилася підозріло.Про це повідомили у ГУНП України у Волинській області.Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса - близько 100 грамів.Як встановили правоохоронці, дівчина була залучена до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин на території Волинської області. Вона отримувала заборонені речовини великими партіями, фасувала їх та розповсюджувала шляхом так званих «закладок».Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та обрання затриманій запобіжного заходу.Вилучену речовину направили на експертизу. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі.