У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків

У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків
У середу, близько 19:00, на одній із вулиць Луцька оперативники поліції зупинили для перевірки 18-річну дівчину, яка поводилася підозріло.

Про це повідомили у ГУНП України у Волинській області.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса - близько 100 грамів.
У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків

Як встановили правоохоронці, дівчина була залучена до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин на території Волинської області. Вона отримувала заборонені речовини великими партіями, фасувала їх та розповсюджувала шляхом так званих «закладок».
У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків
У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та обрання затриманій запобіжного заходу.

Вилучену речовину направили на експертизу. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, наркотики, поліція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» зробила всі платні зали очікування безкоштовними до ранку п'ятниці
Сьогодні, 23:19
У Луцьку затримали 18-річну закладчицю наркотиків
Сьогодні, 22:35
Фальсифікований алкоголь з Волині постачали по всій Україні. ФОТО
Сьогодні, 21:54
У Луцьку зупинили водія, який керував автівкою без прав
Сьогодні, 21:07
Ігор Лех може скласти депутатські повноваження: напередодні ЗМІ повідомили про нові підозри у справі «Снігової королеви»
Сьогодні, 20:19
Медіа
відео
1/8