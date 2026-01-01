28 серпня на Волині: гортаючи календар

Богдан Ясинський.



Також день народження відзначає волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.



Іменини цього дня святкують Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.



Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!



Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 серпня день народження святкує волинський художник, член Національної спілки художників УкраїниТакож день народження відзначає волинський політик і бізнесменІменини цього дня святкують Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію