28 серпня на Волині: гортаючи календар

28 серпня на Волині: гортаючи календар
28 серпня день народження святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Богдан Ясинський.

Також день народження відзначає волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.

Іменини цього дня святкують Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!

Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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