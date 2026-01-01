У волинський музей передали речі минулого століття

У волинський музей передали речі минулого століття
У Ковельський історичний музей передали предмети домашнього вжитку, що датуються минулим століттям. Це — металева ступка з товкачем, що датуються серединою 20 століття.

Як розповіла головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз, обидва предмети збереглися до цього часу в дуже гарному стані. З допомогою ступки й товкача господині й господарі подрібнювали спеції, трави, зерно, готували різні суміші та ліки, - повідомляє "Суспільне".

Експонати для музею передала жителька міста Ковель Тетяна Оксентюк. Ступка має вагу 2580 грамів. Її довжина становить 20 сантиметрів, діаметр — 10,4 сантиметра, діаметр денця ступки — 8 сантиметрів.

«Це орієнтовно 60-ті роки минулого століття. Пані Тетяна розповіла, що ступку придбав її чоловік у Львові. Відтоді ці предмети були у вжитку сім'ї ковельчан довгий час. А взагалі подібні ступки, такого ж вигляду, були і 150 років тому», — сказала Мирослава Мороз.

Зі слів зберігачки фондів, нині у фондах Ковельського музею є дві ступки, які мають меншу вагу. Нова ступка доповнить колекцію предметів побуту минулого століття.

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Теги: Волинь, Ковель, музей, експонат, історія
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