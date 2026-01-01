Як працюють гуртожитки у Луцьку та чому студенти обирають їх замість квартир





Журналісти Олегом Диким.



Інфраструктура гуртожитків та підготовка до нового навчального року



За словами Олега Дикого, університет має чотири повноцінних гуртожитки та частину п'ятого (на Молоді, 8а), що розрахована на 50 осіб, тоді як решта приміщень там уже приватизована і слугує житлом для викладачів. Загалом гуртожитки університету можуть вмістити близько 2 000 студентів, причому четвертий гуртожиток є найбільшим — там проживає приблизно 650–700 осіб.



Організація безпеки та наявність укриттів є важливим питанням, тому керівництво закладу постійно перевіряє та готує захисні споруди для студентів:



«Частина гуртожитків, зокрема шостий, має пристосовані підвальні приміщення. У четвертому гуртожитку влітку перевіряли та наразі ремонтують протирадіаційні укриття, зокрема, систему вентиляція\ї. Мешканці інших гуртожитків за потреби можуть користуватися сховищами в навчальних корпусах університету», — зазначив пан Олег.



Для забезпечення порядку та контролю на поверхах адміністрація залучає спеціальні служби охорони:



«Для підтримання порядку та безпеки у гуртожитках встановлені кнопки виклику Державної служби охорони, представники якої регулярно здійснюють огляди поверхів для дисциплінування мешканців», — додав проректор.



Окрім цього, найближчим часом очікується масштабний проєкт термомодернізації за підтримки Європейського інвестиційного банку, який розпочнеться з третього, а згодом і другого гуртожитків. У планах — повна заміна вікон, комунікацій, сантехніки, утеплення дахів і фасадів, після чого університет за власні кошти проведе косметичні ремонти внутрішніх приміщень.



Ціни на оренду житла у Луцьку традиційно злітають із наближенням вересня, що робить самостійне проживання розкішшю. Для багатьох студентів, які приїжджають з інших регіонів, гуртожиток залишається єдиним фінансово вигідним варіантом.



Студентка третього курсу факультету іноземної філології Христина розповіла журналістам ВСН, що не бачить сенсу віддавати шалені гроші за оренду житла у місті. Тому свідомо обрала гуртожиток, як кращу альтернативу попри певні побутові незручності:



«Чесно кажучи, не вважаю розумним платити 15 тисяч за якусь не дуже гарну квартиру. Тому, звісно, я обрала гуртожиток. Це недорого, а для пільгових категорій чимало речей доступні. Щоправда, не зовсім зручно, але це хороший варіант», — пояснила Христина.



Студентка шостого курсу Ярослава, яка приїхала на навчання з Вараша, що на Рівненщині, розповіла, що до життя у гуртожитку доводилося певний час адаптуватися.



«На першому курсі я жила в четвірці, було дискомфортно, але потім вдалося отримати кращі умови. З того, що привезла, це тільки постіль та поличку купила», — зазначила Ярослава.



Водночас дівчина додала, що головним плюсом гуртожитку є люди, атмосфера та можливість навчитися самостійності:



«Насправді гуртожиток вчить жити в соціумі, знаходити спільну мову з різними людьми та цінувати справжню дружбу. Тут завжди веселіше і простіше вирішувати будь-які студентські питання, бо поруч є ті, хто підтримає».



До того ж на Волинь свідомо їдуть не лише заради економії, а й по справжні студентські емоції. Другокурсник Максим, який — із Миколаївської області, навчається на іноземній філології (німецька мова). Свідомо відмовився від дистанційного навчання в інших містах і обрав Волинь, щоб відчути справжнє університетське життя:



«Я хотів саме відчути справжнє студентське життя. У мене було бажання навчатися та жити тут. Я не дуже хотів проживати у гуртожитку, але тут виявилось чудово, в певному сенсі. Саме тут ти можеш у будь-який момент прийти до друзів, посидіти та поговорити о 3:00 ночі чи о 8:00 ранку, коли захочеш», — розповів журналістам ВСН Максим.



Побут та студентські будні



Усередині гуртожитків налагоджена внутрішня допомога та побутові послуги. Студенти можуть скористатися послугами своїх сусідів, які займаються манікюром чи оформленням брів, роздрукувати документи, звернутися по допомогу аби перенести важкі речі. Побутові проблеми, зокрема наявність тарганів, вирішуються завдяки плановим санітарним обробкам та дезінсекції.



Як працюють гуртожитки у Луцьку та чому студенти обирають їх замість дорогих квартир?Як працюють гуртожитки у Луцьку та чому студенти обирають їх замість дорогих квартир?

Попри тісноту, черги до душу, побутові нюанси та тривоги під час повітряних атак, студенти визнають головний плюс цього місця. Це аж ніяк не гучні вечірки, про які часто складають міфи, а люди. Можливість о третій ночі зайти до сусідів на чай, знайти надійних друзів і навчитися самостійності дорогого вартує.



Нині студентські гуртожитки залишаються чи не найяскравішою сторінкою молодіжних років — із усіма їхніми мінусами та беззаперечним шармом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перше вересня не за горами і багато учнів та студентів знову повернуться до звичного навчального ритму життя. Проте для багатьох абітурієнтів, які планують навчатися у Луцьку, постає питання житла. Один із найпопулярніших місць проживання для студентів вважається гуртожиток.Журналісти ВСН завітали до гуртожитку №4 Волинського національного університету імені Лесі Українки, поспілкувалися зі студентами, які там проживають та проректором з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проектної діяльності ВНУІнфраструктура гуртожитків та підготовка до нового навчального рокуЗа словами Олега Дикого, університет має чотири повноцінних гуртожитки та частину п'ятого (на Молоді, 8а), що розрахована на 50 осіб, тоді як решта приміщень там уже приватизована і слугує житлом для викладачів. Загалом гуртожитки університету можуть вмістити близько 2 000 студентів, причому четвертий гуртожиток є найбільшим — там проживає приблизно 650–700 осіб.Організація безпеки та наявність укриттів є важливим питанням, тому керівництво закладу постійно перевіряє та готує захисні споруди для студентів:«Частина гуртожитків, зокрема шостий, має пристосовані підвальні приміщення. У четвертому гуртожитку влітку перевіряли та наразі ремонтують протирадіаційні укриття, зокрема, систему вентиляція\ї. Мешканці інших гуртожитків за потреби можуть користуватися сховищами в навчальних корпусах університету», — зазначив пан Олег.Для забезпечення порядку та контролю на поверхах адміністрація залучає спеціальні служби охорони:«Для підтримання порядку та безпеки у гуртожитках встановлені кнопки виклику Державної служби охорони, представники якої регулярно здійснюють огляди поверхів для дисциплінування мешканців», — додав проректор.Окрім цього, найближчим часом очікується масштабний проєкт термомодернізації за підтримки Європейського інвестиційного банку, який розпочнеться з третього, а згодом і другого гуртожитків. У планах — повна заміна вікон, комунікацій, сантехніки, утеплення дахів і фасадів, після чого університет за власні кошти проведе косметичні ремонти внутрішніх приміщень.Ціни на оренду житла у Луцьку традиційно злітають із наближенням вересня, що робить самостійне проживання розкішшю. Для багатьох студентів, які приїжджають з інших регіонів, гуртожиток залишається єдиним фінансово вигідним варіантом.Студентка третього курсу факультету іноземної філології Христина розповіла журналістам ВСН, що не бачить сенсу віддавати шалені гроші за оренду житла у місті. Тому свідомо обрала гуртожиток, як кращу альтернативу попри певні побутові незручності:«Чесно кажучи, не вважаю розумним платити 15 тисяч за якусь не дуже гарну квартиру. Тому, звісно, я обрала гуртожиток. Це недорого, а для пільгових категорій чимало речей доступні. Щоправда, не зовсім зручно, але це хороший варіант», — пояснила Христина.Студентка шостого курсу, яка приїхала на навчання з Вараша, що на Рівненщині, розповіла, що до життя у гуртожитку доводилося певний час адаптуватися.«На першому курсі я жила в четвірці, було дискомфортно, але потім вдалося отримати кращі умови. З того, що привезла, це тільки постіль та поличку купила», — зазначила Ярослава.Водночас дівчина додала, що головним плюсом гуртожитку є люди, атмосфера та можливість навчитися самостійності:«Насправді гуртожиток вчить жити в соціумі, знаходити спільну мову з різними людьми та цінувати справжню дружбу. Тут завжди веселіше і простіше вирішувати будь-які студентські питання, бо поруч є ті, хто підтримає».До того ж на Волинь свідомо їдуть не лише заради економії, а й по справжні студентські емоції. Другокурсник, який — із Миколаївської області, навчається на іноземній філології (німецька мова). Свідомо відмовився від дистанційного навчання в інших містах і обрав Волинь, щоб відчути справжнє університетське життя:«Я хотів саме відчути справжнє студентське життя. У мене було бажання навчатися та жити тут. Я не дуже хотів проживати у гуртожитку, але тут виявилось чудово, в певному сенсі. Саме тут ти можеш у будь-який момент прийти до друзів, посидіти та поговорити о 3:00 ночі чи о 8:00 ранку, коли захочеш», — розповів журналістам ВСН Максим.Усередині гуртожитків налагоджена внутрішня допомога та побутові послуги. Студенти можуть скористатися послугами своїх сусідів, які займаються манікюром чи оформленням брів, роздрукувати документи, звернутися по допомогу аби перенести важкі речі. Побутові проблеми, зокрема наявність тарганів, вирішуються завдяки плановим санітарним обробкам та дезінсекції.Як працюють гуртожитки у Луцьку та чому студенти обирають їх замість дорогих квартир?Як працюють гуртожитки у Луцьку та чому студенти обирають їх замість дорогих квартир?Попри тісноту, черги до душу, побутові нюанси та тривоги під час повітряних атак, студенти визнають головний плюс цього місця. Це аж ніяк не гучні вечірки, про які часто складають міфи, а люди. Можливість о третій ночі зайти до сусідів на чай, знайти надійних друзів і навчитися самостійності дорогого вартує.Нині студентські гуртожитки залишаються чи не найяскравішою сторінкою молодіжних років — із усіма їхніми мінусами та беззаперечним шармом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію