У ще одній громаді на Волині обмежили рух гучного мототранспорту

У Старовижівській громаді обмежили рух мотоциклів, скутерів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму якого перевищує санітарні норми.Рішення ухвалили 27 серпня під час засідання виконавчого комітету. Про це інформує Старовижівська селищна рада.Так, у період дії воєнного стану на території Старовижівської територіальної громади із 21:00 до 07:00 заборонили рух мотоциклів, скутерів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми шуму.Окрім того, цілодобово заборонили пересування мотоциклів, скутерів та моторолерів із модифікованими або несправними глушниками.«Просимо власників двоколісних транспортних засобів, які підпадають під цю категорію, дотримуватися встановлених обмежень!» − ідеться в дописі.