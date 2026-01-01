На війні загинув Герой з Волині Руслан Мазорук

Руслан Мазорук. Мешканець міста Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Прощання з воїном і чин поховання відбудуться завтра, 28 серпня, у місті Рівне.



Як пишуть ЗМІ, у Захисника залишилися дружина, семеро дітей – четверо рідних та троє, яких він виховував як власних, мама та сестра.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув Захисник. Мешканець міста Нововолинська.Про це повідомив міський голова НововолинськаПрощання з воїном і чин поховання відбудуться завтра, 28 серпня, у місті Рівне.Як пишуть ЗМІ, у Захисника залишилися дружина, семеро дітей – четверо рідних та троє, яких він виховував як власних, мама та сестра.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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