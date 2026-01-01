На війні загинув Герой з Волині Руслан Мазорук
Сьогодні, 16:48
19 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув Захисник Руслан Мазорук. Мешканець міста Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Прощання з воїном і чин поховання відбудуться завтра, 28 серпня, у місті Рівне.
Як пишуть ЗМІ, у Захисника залишилися дружина, семеро дітей – четверо рідних та троє, яких він виховував як власних, мама та сестра.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Прощання з воїном і чин поховання відбудуться завтра, 28 серпня, у місті Рівне.
Як пишуть ЗМІ, у Захисника залишилися дружина, семеро дітей – четверо рідних та троє, яких він виховував як власних, мама та сестра.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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