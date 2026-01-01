За 4 роки у Луцьку перейменували 118 вулиць





З 2022 по 2026 роки у Луцьку перейменували 118 вулиць. Деякі з них носять зовсім нейтральні назви, як-от Модринова чи Ялинова, а деякі названі на честь виданих містян, у тому числі й тих, хто загинув у Війні за Незалежність України, пише



Основний етап декомунізації назв в Луцьку, який почався ще у 2015 році, завершено, але, якщо пошукати, то у місті знайдуться вулиці і провулки, які ще можна перейменувати.



Розповідаємо, що потрібно, аби розпочати цей процес, особливо якщо мешканці хочуть назвати вулицю іменем загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці.



Першими бути складно



У 2023 році вулицю Бенделіані у Луцьку перейменували на вулицю Сергія Климчука — військового-добровольця, який загинув у 2014 році на Луганщині.



«Ми почали з того, що зробили домашню роботу — вивчили законодавство України щодо декомунізації та деколонізації і дослідили походження назви вулиці. Якби ця вулиця мала історичну назву, ми б її навряд чи міняли і знайшли б інший спосіб вшанувати пам’ять. Ця ж вулиця збудована в радянські часи навколо заводу і відразу отримала назву імені радянського льотчика Чічіко Бенделіані», — розповідає донька Сергія Климчука Вікторія Климчук-Длугач.



Це був перший випадок, коли вулицю в Луцьку назвали на честь загиблого під час російсько-української війни (у 2014 році вона називалася ще АТО — mm). Тому процес не був легким. Рідним, які звернулися у міську раду з цією ініціативою, довелося створити петицію, збирати підписи для неї, ходити на всі профільні комісії, аби домогтися перейменування.



«Нас викликали на розмову у міську раду, казали нам, що „захисників багато“, „чому саме на честь вашого батька або чоловіка має бути названа вулиця“, „на всіх вулиць не напасешся“. Перепрошую за такий термін — це я цитую. Казали, що „можуть бути різні нюанси“. І ці діалоги треба теж вміти витримати і бути стійкими у своїй позиції», — пригадує Вікторія.



Перейменування. Етапи



Хто може ініціювати перейменування вулиці

Авторами ідеї можуть стати мешканці міста, громадські обʼєднання, депутати та навіть не громадяни України, пояснює голова комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади Михайло Щур.



Якщо ініціатива пропонує назвати вулицю чи провулок не на честь якоїсь приватної особи, то додаткових формальностей немає. Рішення проходить через комісію міськради і виноситься на розгляд сесії. А ось коли ініціюється перейменування вулиці на честь якоїсь людини, то процедура складніша.



Які потрібні документи



письмова заява або ініціатива. Її можна подати на ім’я міського голови, до департаменту архітектури й містобудування або будь-якому депутату міської ради. Депутат потім ініціює проєкт рішення або депутатський запит уже в сесійній залі;



біографічна довідка про особу. Якщо ви пропонуєте назвати вулицю на честь конкретної людини, потрібно розповісти, хто вона, чим відома, чому варта такої шани. Можливо, людина удостоєна звання Героя України;



письмова згода близьких родичів. Це обов’язково, якщо йдеться про загиблого героя. Без згоди родини процес не рушить з місця;



історичне обґрунтування. Чому саме ця назва? Чому саме ця вулиця? Якщо є зв’язок особи з містом (наприклад, він тут жив, працював, був відомий);



підписи мешканців. Формально — не обов’язково. Загалом немає різниці, скільки людей звернулося з ініціативою. Але на практиці підписи сусідів показують, що пропозиція має підтримку, а не є приватною справою однієї людини.



Громадське обговорення



Коли в міську раду надходить пакет документів, департамент містобудування та архітектури оголошує громадське обговорення. Два місяці фахівці приймають зауваження і пропозиції щодо ініціативи перейменування вулиці від місцевих мешканців. Згодом відбувається офлайн-зустріч.



Лише після цього рішення виносять на розгляд депутатів.



Чи треба витрачати кошти на переоформлення документів

Для фізичних осіб перейменування вулиці не несе додаткових витрат і не вимагає термінового переоформлення документів. Діє певний перехідний період, протягом якого старі адреси все ще дійсні.



Частіше з проблемами можуть зіткнутися юридичні особи, оскільки в установчих документах записана конкретна адреса. Але й у них є певний період на внесення змін, і затрати не є надзвичайними, додає Михайло Щур.



Єдині витрати, які бере на себе місто, — це виготовлення нових вивісок на будинки з назвою вулиці та номерами. Але це постійний процес: впорядкування назв вулиць часто містить не лише зміну назви, а й зміну нумерації.



Памʼять важлива



«Коли я була маленькою, я свого часу задавалась питанням: чому оця вулиця називається Бенделіані? Хто такий Бенделіані? І молодші покоління з часом будуть запитувати, чому ця вулиця називається так чи інакше. І мені важко дати ліпшу відповідь, ніж, коли ці вулиці названі на честь наших захисників та захисниць, які полягли, захищаючи Україну. Це стосується і культурних діячів. Це національна памʼять. І коли є можливість закарбувати її бодай у назві вулиці — це вже дуже добре», — додає Вікторія Климчук-Длугач.



Вона додає: перейменування вулиці — не єдиний варіант вшанування пам’яті полеглих. Це може бути меморіальна дошка на будинку, меморіальний сквер, стипендія імені загиблого для студентів чи школярів, тематичні уроки у школах, присвячені захиснику чи захисниці, висадка дерев на честь полеглих тощо.



«Ця пам’ять має жити поза сімейним колом, тому що ці люди пішли захищати не тільки свою сім’ю, а в першу чергу Україну і місцеву громаду. І, відповідно, ця пам’ять має також громадою шануватися у різний спосіб», — резюмує Вікторія, яка називає вулицю Сергія Климчука не інакше, як «татова вулиця».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Назви вулиць у населених пунктах — це своєрідні носії історії, маркери історичної епохи або ж елементи самоідентифікації.З 2022 по 2026 роки у Луцьку перейменували 118 вулиць. Деякі з них носять зовсім нейтральні назви, як-от Модринова чи Ялинова, а деякі названі на честь виданих містян, у тому числі й тих, хто загинув у Війні за Незалежність України, пише misto.media Основний етап декомунізації назв в Луцьку, який почався ще у 2015 році, завершено, але, якщо пошукати, то у місті знайдуться вулиці і провулки, які ще можна перейменувати.Розповідаємо, що потрібно, аби розпочати цей процес, особливо якщо мешканці хочуть назвати вулицю іменем загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці.У 2023 році вулицю Бенделіані у Луцьку перейменували на вулицю Сергія Климчука — військового-добровольця, який загинув у 2014 році на Луганщині.«Ми почали з того, що зробили домашню роботу — вивчили законодавство України щодо декомунізації та деколонізації і дослідили походження назви вулиці. Якби ця вулиця мала історичну назву, ми б її навряд чи міняли і знайшли б інший спосіб вшанувати пам’ять. Ця ж вулиця збудована в радянські часи навколо заводу і відразу отримала назву імені радянського льотчика Чічіко Бенделіані», — розповідає донька Сергія Климчука Вікторія Климчук-Длугач.Це був перший випадок, коли вулицю в Луцьку назвали на честь загиблого під час російсько-української війни (у 2014 році вона називалася ще АТО — mm). Тому процес не був легким. Рідним, які звернулися у міську раду з цією ініціативою, довелося створити петицію, збирати підписи для неї, ходити на всі профільні комісії, аби домогтися перейменування.«Нас викликали на розмову у міську раду, казали нам, що „захисників багато“, „чому саме на честь вашого батька або чоловіка має бути названа вулиця“, „на всіх вулиць не напасешся“. Перепрошую за такий термін — це я цитую. Казали, що „можуть бути різні нюанси“. І ці діалоги треба теж вміти витримати і бути стійкими у своїй позиції», — пригадує Вікторія.Хто може ініціювати перейменування вулиціАвторами ідеї можуть стати мешканці міста, громадські обʼєднання, депутати та навіть не громадяни України, пояснює голова комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади Михайло Щур.Якщо ініціатива пропонує назвати вулицю чи провулок не на честь якоїсь приватної особи, то додаткових формальностей немає. Рішення проходить через комісію міськради і виноситься на розгляд сесії. А ось коли ініціюється перейменування вулиці на честь якоїсь людини, то процедура складніша.письмова заява або ініціатива. Її можна подати на ім’я міського голови, до департаменту архітектури й містобудування або будь-якому депутату міської ради. Депутат потім ініціює проєкт рішення або депутатський запит уже в сесійній залі;біографічна довідка про особу. Якщо ви пропонуєте назвати вулицю на честь конкретної людини, потрібно розповісти, хто вона, чим відома, чому варта такої шани. Можливо, людина удостоєна звання Героя України;письмова згода близьких родичів. Це обов’язково, якщо йдеться про загиблого героя. Без згоди родини процес не рушить з місця;історичне обґрунтування. Чому саме ця назва? Чому саме ця вулиця? Якщо є зв’язок особи з містом (наприклад, він тут жив, працював, був відомий);підписи мешканців. Формально — не обов’язково. Загалом немає різниці, скільки людей звернулося з ініціативою. Але на практиці підписи сусідів показують, що пропозиція має підтримку, а не є приватною справою однієї людини.Коли в міську раду надходить пакет документів, департамент містобудування та архітектури оголошує громадське обговорення. Два місяці фахівці приймають зауваження і пропозиції щодо ініціативи перейменування вулиці від місцевих мешканців. Згодом відбувається офлайн-зустріч.Лише після цього рішення виносять на розгляд депутатів.Чи треба витрачати кошти на переоформлення документівДля фізичних осіб перейменування вулиці не несе додаткових витрат і не вимагає термінового переоформлення документів. Діє певний перехідний період, протягом якого старі адреси все ще дійсні.Частіше з проблемами можуть зіткнутися юридичні особи, оскільки в установчих документах записана конкретна адреса. Але й у них є певний період на внесення змін, і затрати не є надзвичайними, додає Михайло Щур.Єдині витрати, які бере на себе місто, — це виготовлення нових вивісок на будинки з назвою вулиці та номерами. Але це постійний процес: впорядкування назв вулиць часто містить не лише зміну назви, а й зміну нумерації.«Коли я була маленькою, я свого часу задавалась питанням: чому оця вулиця називається Бенделіані? Хто такий Бенделіані? І молодші покоління з часом будуть запитувати, чому ця вулиця називається так чи інакше. І мені важко дати ліпшу відповідь, ніж, коли ці вулиці названі на честь наших захисників та захисниць, які полягли, захищаючи Україну. Це стосується і культурних діячів. Це національна памʼять. І коли є можливість закарбувати її бодай у назві вулиці — це вже дуже добре», — додає Вікторія Климчук-Длугач.Вона додає: перейменування вулиці — не єдиний варіант вшанування пам’яті полеглих. Це може бути меморіальна дошка на будинку, меморіальний сквер, стипендія імені загиблого для студентів чи школярів, тематичні уроки у школах, присвячені захиснику чи захисниці, висадка дерев на честь полеглих тощо.«Ця пам’ять має жити поза сімейним колом, тому що ці люди пішли захищати не тільки свою сім’ю, а в першу чергу Україну і місцеву громаду. І, відповідно, ця пам’ять має також громадою шануватися у різний спосіб», — резюмує Вікторія, яка називає вулицю Сергія Климчука не інакше, як «татова вулиця».

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