На Волині мобілізували заброньованого гінеколога, - ЗМІ





Зі слів дружини, акушер-гінеколог Ратнівської лікарні Ігор Левчук має бронювання до 30 липня 2027 року, однак наразі перебуває у Луцькому ТЦК, пише



Як прокоментували у Волинському ОТЦК, лікаря Ратнівської центральної лікарні викликали до ТЦК та СП на підставі мобілізаційного розпорядження задля уточнення військово-облікових даних, проходження ВЛК та можливого подальшого призову на медичну посаду та укладанням контракту на один рік.



У ТЦК додали, що наразі питання про мобілізацію саме цього спеціаліста зараз не розглядається через наявне бронювання, в ТЦК та СП він вже не знаходиться.



Волинський обласний ТЦК та СП також інформує, що через визначені завдання щодо призову по мобілізації медичних працівників для потреб Медичних сил Збройних Сил України лікар Ратнівської центральної лікарні Ігор Левчук був викликаний до ТЦК та СП на підставі мобілізаційного розпорядження з метою вивчення його кваліфікації визначеним критеріям, уточнення військово-облікових даних, проходження ВЛК та можливого подальшого призову на медичну посаду з укладанням контракту на один рік.



Вказана робота проводиться у взаємодії із профільним Департаментом охорони здоров’я Волинської ОВА та організована з урахуванням пропорційного навантаження на цивільні лікарські заклади охорони здоровʼя області з врахуваннм забезпечення їх безперебійної роботи.



«Відповідно до графіка, розробленого профільним департаментом ОВА, за результатами проведених робочих зустрічей з керівниками лікарських установ області ще у 2025 році, передбачалася певна робота щодо підготовки медичних працівників певних спеціальностей для потреб Медичних сил Збройних Сил України. Для цього вивчається їх відповідність встановленим критеріям.



Питання про мобілізацію саме цього спеціаліста зараз не розглядається через наявне бронювання, в ТЦК та СП він вже не знаходиться.



Наголошуємо, що питання бронювання, відстрочок і мобілізації регулюються чинними нормативно-правовими актами та вирішуються виключно уповноваженими державними органами. ТЦК та СП не ухвалюють рішень щодо розбронювання лікарів чи інших медичних фахівців», – коментують в ТЦК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині мобілізували лікаря-гінеколога. У ТЦК пояснили ситуацію і розповіли, що зараз з чоловіком.Зі слів дружини, акушер-гінеколог Ратнівської лікарні Ігор Левчук має бронювання до 30 липня 2027 року, однак наразі перебуває у Луцькому ТЦК, пише "Конкурент" Як прокоментували у Волинському ОТЦК, лікаря Ратнівської центральної лікарні викликали до ТЦК та СП на підставі мобілізаційного розпорядження задля уточнення військово-облікових даних, проходження ВЛК та можливого подальшого призову на медичну посаду та укладанням контракту на один рік.У ТЦК додали, що наразі питання про мобілізацію саме цього спеціаліста зараз не розглядається через наявне бронювання, в ТЦК та СП він вже не знаходиться.Волинський обласний ТЦК та СП також інформує, що через визначені завдання щодо призову по мобілізації медичних працівників для потреб Медичних сил Збройних Сил України лікар Ратнівської центральної лікарні Ігор Левчук був викликаний до ТЦК та СП на підставі мобілізаційного розпорядження з метою вивчення його кваліфікації визначеним критеріям, уточнення військово-облікових даних, проходження ВЛК та можливого подальшого призову на медичну посаду з укладанням контракту на один рік.Вказана робота проводиться у взаємодії із профільним Департаментом охорони здоров’я Волинської ОВА та організована з урахуванням пропорційного навантаження на цивільні лікарські заклади охорони здоровʼя області з врахуваннм забезпечення їх безперебійної роботи.«Відповідно до графіка, розробленого профільним департаментом ОВА, за результатами проведених робочих зустрічей з керівниками лікарських установ області ще у 2025 році, передбачалася певна робота щодо підготовки медичних працівників певних спеціальностей для потреб Медичних сил Збройних Сил України. Для цього вивчається їх відповідність встановленим критеріям.Питання про мобілізацію саме цього спеціаліста зараз не розглядається через наявне бронювання, в ТЦК та СП він вже не знаходиться.Наголошуємо, що питання бронювання, відстрочок і мобілізації регулюються чинними нормативно-правовими актами та вирішуються виключно уповноваженими державними органами. ТЦК та СП не ухвалюють рішень щодо розбронювання лікарів чи інших медичних фахівців», – коментують в ТЦК.

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