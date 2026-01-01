Обірвалося життя священника з Волині

Обірвалося життя священника з Волині
26 серпня 2026 року відійшов у вічність клірик Нововолинського благочиння Володимир-Волинської єпархії протодиякон Сергій Іванов.

Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії.

Увесь свій життєвий шлях отець Сергій присвятив ревному служінню Церкві Христовій, вирізняючись щирою вірою, смиренням та відданістю своєму послуху. Його голос та молитовне служіння залишать світлу пам'ять у серцях усіх, хто його знав та молився разом із ним.

"Високопреосвященніший митрополит Володимир, духовенство та віряни Володимир-Волинської єпархії висловлюють щирі співчуття родині, близьким та парафіянам новопреставленого протодиякона Сергія", - йдеться у повідомленні.

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Теги: священник, смерть, Волинь
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