Обірвалося життя священника з Волині
Сьогодні, 16:07
26 серпня 2026 року відійшов у вічність клірик Нововолинського благочиння Володимир-Волинської єпархії протодиякон Сергій Іванов.
Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії.
Увесь свій життєвий шлях отець Сергій присвятив ревному служінню Церкві Христовій, вирізняючись щирою вірою, смиренням та відданістю своєму послуху. Його голос та молитовне служіння залишать світлу пам'ять у серцях усіх, хто його знав та молився разом із ним.
"Високопреосвященніший митрополит Володимир, духовенство та віряни Володимир-Волинської єпархії висловлюють щирі співчуття родині, близьким та парафіянам новопреставленого протодиякона Сергія", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії.
Увесь свій життєвий шлях отець Сергій присвятив ревному служінню Церкві Христовій, вирізняючись щирою вірою, смиренням та відданістю своєму послуху. Його голос та молитовне служіння залишать світлу пам'ять у серцях усіх, хто його знав та молився разом із ним.
"Високопреосвященніший митрополит Володимир, духовенство та віряни Володимир-Волинської єпархії висловлюють щирі співчуття родині, близьким та парафіянам новопреставленого протодиякона Сергія", - йдеться у повідомленні.
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