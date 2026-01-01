Росія знищила склад готової продукції ROSHEN під Києвом: чи зникнуть солодощі з полиць

27 серпня внаслідок масованої атаки РФ було повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.Про це повідомила пресслужба компанії.За даними корпорації, завдяки дотриманню правил безпеки та вчасному переходу в укриття ніхто зі співробітників об'єкта не постраждав.Наразі на місці влучання працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка матеріальних збитків."Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності ROSHEN — у лютому було зруйновано склад готової продукції в Яготині. Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", — йдеться в офіційній заяві компанії.У ROSHEN наголосили, що завдяки досвіду, отриманому після попереднього обстрілу, компанія має відпрацьовані резервні сценарії та механізми переналаштування логістики.Команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їхній вплив на партнерів і споживачів.