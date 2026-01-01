Місяці невідомості: підтвердили загибель захисника України Андрія Білана з Волині
Сьогодні, 18:51
У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату жителя громади, рожищанина Андрія Анатолійовича Білана, 1981 року народження.
Про це повідомили у Роищенській міській раді.
За офіційними даними, солдат 150-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білан, відданий військовій присязі на вірність українському народові, загинув при відсічі ворога 6 серпня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Два роки молитов та сподівань найрідніших розбилися об страшну реальність – Герой повертається на щиті.
Траур за загиблим воїном триватиме з 28 по 30 серпня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.
Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Роищенській міській раді.
За офіційними даними, солдат 150-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білан, відданий військовій присязі на вірність українському народові, загинув при відсічі ворога 6 серпня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Два роки молитов та сподівань найрідніших розбилися об страшну реальність – Герой повертається на щиті.
Траур за загиблим воїном триватиме з 28 по 30 серпня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.
Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як прибрати відблиски на телевізорі за допомогою світла
Сьогодні, 18:55
Місяці невідомості: підтвердили загибель захисника України Андрія Білана з Волині
Сьогодні, 18:51
Росія знищила склад готової продукції ROSHEN під Києвом: чи зникнуть солодощі з полиць
Сьогодні, 17:53