Місяці невідомості: підтвердили загибель захисника України Андрія Білана з Волині

У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату жителя громади, рожищанина, 1981 року народження.Про це повідомили у Роищенській міській раді.За офіційними даними, солдат 150-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Андрій Білан, відданий військовій присязі на вірність українському народові, загинув при відсічі ворога 6 серпня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.Два роки молитов та сподівань найрідніших розбилися об страшну реальність – Герой повертається на щиті.Траур за загиблим воїном триватиме з 28 по 30 серпня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.