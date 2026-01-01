Коли у Луцьку День міста у 2026 році: оприлюднено дати





Таку дату святкування закріпила Луцька міська рада. Відповідно до рішення від 30 січня 2019 року, День міста Луцька відзначають щороку у другу суботу та неділю вересня.



Тож цього року головні святкові події відбуватимуться 12–13 вересня, пише



Традицію святкувати День міста саме у вересні започаткували після громадського обговорення. Раніше дату відзначення Луцька змінювали, зокрема свято припадало на серпень. У міській раді пояснювали, що вересень є зручним часом для проведення міських заходів, адже після літніх відпусток і канікул до міста повертаються мешканці та студенти.



У різні роки до програми Дня міста входили концерти, спортивні змагання, благодійні акції, велопробіги у вишиванках, мистецькі заходи та інші події.



Якою програма буде цього року, читайте у наших наступних публікаціях.



Скільки років Луцьку?

Офіційно вік міста рахують від першої літописної згадки – 1085 року. Відтак у 2026 році Луцьку виповнюється 941 рік. Водночас археологічні дослідження свідчать, що поселення на території сучасного міста виникло ще раніше – до ХІ століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вересні Луцьк традиційно відзначає свій День міста. У 2026 році святкові заходи припадуть на 12 та 13 вересня – другу суботу та неділю місяця.Таку дату святкування закріпила Луцька міська рада. Відповідно до рішення від 30 січня 2019 року, День міста Луцька відзначають щороку у другу суботу та неділю вересня.Тож цього року головні святкові події відбуватимуться 12–13 вересня, пише "Конкурент" Традицію святкувати День міста саме у вересні започаткували після громадського обговорення. Раніше дату відзначення Луцька змінювали, зокрема свято припадало на серпень. У міській раді пояснювали, що вересень є зручним часом для проведення міських заходів, адже після літніх відпусток і канікул до міста повертаються мешканці та студенти.У різні роки до програми Дня міста входили концерти, спортивні змагання, благодійні акції, велопробіги у вишиванках, мистецькі заходи та інші події.Якою програма буде цього року, читайте у наших наступних публікаціях.Скільки років Луцьку?Офіційно вік міста рахують від першої літописної згадки – 1085 року. Відтак у 2026 році Луцьку виповнюється 941 рік. Водночас археологічні дослідження свідчать, що поселення на території сучасного міста виникло ще раніше – до ХІ століття.

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