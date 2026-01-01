Барменка у Луцьку нишпорила у касі та винесла майже 20 тис.
Сьогодні, 21:45
У Луцьку суд визнав винною барменку «Місто.Кафе» у привласненні майже 19 тисяч гривень. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 серпня 2026 року, пише "Конкурент".
Як встановив суд, у липні 2026 року жінку працевлаштували барменкою у ТОВ «Місто.Кафе» на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку. Вона була матеріально відповідальною та мала доступ до готівки, отриманої від продажу товарів.
Упродовж 17-21 липня працівниця привласнила 18 949 гривень, які перебували в її віданні.
У суді обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялася. Частину завданих збитків – 7 100 гривень – вона повернула добровільно, а решту пообіцяла відшкодувати найближчим часом.
Суд врахував щире каяття жінки, сприяння розкриттю злочину, молодий вік, інвалідність III групи, відсутність попередніх судимостей і часткове відшкодування збитків.
Її засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік. Упродовж цього часу жінка повинна з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Також суд зобов’язав її сплатити кафе решту завданої шкоди – 11 849 гривень.
Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 серпня 2026 року, пише "Конкурент".
Як встановив суд, у липні 2026 року жінку працевлаштували барменкою у ТОВ «Місто.Кафе» на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку. Вона була матеріально відповідальною та мала доступ до готівки, отриманої від продажу товарів.
Упродовж 17-21 липня працівниця привласнила 18 949 гривень, які перебували в її віданні.
У суді обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялася. Частину завданих збитків – 7 100 гривень – вона повернула добровільно, а решту пообіцяла відшкодувати найближчим часом.
Суд врахував щире каяття жінки, сприяння розкриттю злочину, молодий вік, інвалідність III групи, відсутність попередніх судимостей і часткове відшкодування збитків.
Її засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік. Упродовж цього часу жінка повинна з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Також суд зобов’язав її сплатити кафе решту завданої шкоди – 11 849 гривень.
Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.
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