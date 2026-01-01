Барменка у Луцьку нишпорила у касі та винесла майже 20 тис.

Барменка у Луцьку нишпорила у касі та винесла майже 20 тис.
У Луцьку суд визнав винною барменку «Місто.Кафе» у привласненні майже 19 тисяч гривень. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 серпня 2026 року, пише "Конкурент".

Як встановив суд, у липні 2026 року жінку працевлаштували барменкою у ТОВ «Місто.Кафе» на вулиці Богдана Хмельницького в Луцьку. Вона була матеріально відповідальною та мала доступ до готівки, отриманої від продажу товарів.

Упродовж 17-21 липня працівниця привласнила 18 949 гривень, які перебували в її віданні.

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялася. Частину завданих збитків – 7 100 гривень – вона повернула добровільно, а решту пообіцяла відшкодувати найближчим часом.

Суд врахував щире каяття жінки, сприяння розкриттю злочину, молодий вік, інвалідність III групи, відсутність попередніх судимостей і часткове відшкодування збитків.

Її засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік. Упродовж цього часу жінка повинна з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд зобов’язав її сплатити кафе решту завданої шкоди – 11 849 гривень.

Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Був п'яним і зірвав український прапор: суд у Луцьку виніс вирок порушнику
Сьогодні, 22:43
У Луцьку юних журналістів навчатиме волинська медійниця
Сьогодні, 22:12
Барменка у Луцьку нишпорила у касі та винесла майже 20 тис.
Сьогодні, 21:45
Між Лугопарком і ЖК Skywalker можуть збудувати пішохідний міст через Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 21:38
Понад 160 дітей постраждали у ДТП на Волині за літо: троє підлітків загинули
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8