Частину Луцької міськради можуть перенести у Старе місто. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Окремі підрозділи Луцької міської ради у майбутньому можуть переїхати на територію культурно-історичного заповідника «Старий Луцьк».
Таку ідею озвучив виконувач обов’язків міського голови Андрій Разумовський в інтерв’ю Віталію Ткачуку.
Під час розмови Разумовському нагадали його давнішу ідею перенести мерію у приміщення колегіуму єзуїтів - приміщення біля католицького костелу Петра і Павла.
Тепер він каже, що щодо переїзду всієї міської ради впевненості немає, однак присутність там окремих муніципальних підрозділів вважає необхідною.
«Я дуже сильно вірю в розвиток Старого міста. Я не знаю, чи туди варто переносити міську раду – це ми побачимо. Скажімо так: якісь відділи чи відділення Луцької міської ради в Старому місті потрібні сто відсотків. Оскільки нам треба розвивати туризм і різні локації, які там знаходяться. Там має бути галерея, музей, кафе, дав би Бог – готель, багато людей, і було б дуже добре, щоб там проходили всі міські заходи», – сказав Разумовський.
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За його словами, головна мета – оживити Старе місто і збільшити туристичний потік. Він вважає, що приміщення в історичній частині Луцька мають отримати активні функції, які постійно притягуватимуть туди людей.
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Таку ідею озвучив виконувач обов’язків міського голови Андрій Разумовський в інтерв’ю Віталію Ткачуку.
Під час розмови Разумовському нагадали його давнішу ідею перенести мерію у приміщення колегіуму єзуїтів - приміщення біля католицького костелу Петра і Павла.
Тепер він каже, що щодо переїзду всієї міської ради впевненості немає, однак присутність там окремих муніципальних підрозділів вважає необхідною.
«Я дуже сильно вірю в розвиток Старого міста. Я не знаю, чи туди варто переносити міську раду – це ми побачимо. Скажімо так: якісь відділи чи відділення Луцької міської ради в Старому місті потрібні сто відсотків. Оскільки нам треба розвивати туризм і різні локації, які там знаходяться. Там має бути галерея, музей, кафе, дав би Бог – готель, багато людей, і було б дуже добре, щоб там проходили всі міські заходи», – сказав Разумовський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Між Лугопарком і ЖК Skywalker можуть збудувати пішохідний міст через Стир
За його словами, головна мета – оживити Старе місто і збільшити туристичний потік. Він вважає, що приміщення в історичній частині Луцька мають отримати активні функції, які постійно притягуватимуть туди людей.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ:
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