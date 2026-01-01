Частину Луцької міськради можуть перенести у Старе місто. ВІДЕО





Таку ідею озвучив виконувач обов’язків міського голови Андрій Разумовський в інтерв’ю Віталію Ткачуку.



Під час розмови Разумовському нагадали його давнішу ідею



Тепер він каже, що щодо переїзду всієї міської ради впевненості немає, однак присутність там окремих муніципальних підрозділів вважає необхідною.



«Я дуже сильно вірю в розвиток Старого міста. Я не знаю, чи туди варто переносити міську раду – це ми побачимо. Скажімо так: якісь відділи чи відділення Луцької міської ради в Старому місті потрібні сто відсотків. Оскільки нам треба розвивати туризм і різні локації, які там знаходяться. Там має бути галерея, музей, кафе, дав би Бог – готель, багато людей, і було б дуже добре, щоб там проходили всі міські заходи», – сказав Разумовський.



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За його словами, головна мета – оживити Старе місто і збільшити туристичний потік. Він вважає, що приміщення в історичній частині Луцька мають отримати активні функції, які постійно притягуватимуть туди людей.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окремі підрозділи Луцької міської ради у майбутньому можуть переїхати на територію культурно-історичного заповідника «Старий Луцьк».Таку ідею озвучив виконувач обов’язків міського головив інтерв’юПід час розмови Разумовському нагадали його давнішу ідею перенести мерію у приміщення колегіуму єзуїтів - приміщення біля католицького костелу Петра і Павла.Тепер він каже, що щодо переїзду всієї міської ради впевненості немає, однак присутність там окремих муніципальних підрозділів вважає необхідною.«Я дуже сильно вірю в розвиток Старого міста. Я не знаю, чи туди варто переносити міську раду – це ми побачимо. Скажімо так: якісь відділи чи відділення Луцької міської ради в Старому місті потрібні сто відсотків. Оскільки нам треба розвивати туризм і різні локації, які там знаходяться. Там має бути галерея, музей, кафе, дав би Бог – готель, багато людей, і було б дуже добре, щоб там проходили всі міські заходи», – сказав Разумовський.За його словами, головна мета – оживити Старе місто і збільшити туристичний потік. Він вважає, що приміщення в історичній частині Луцька мають отримати активні функції, які постійно притягуватимуть туди людей.

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