Масований нічний обстріл: у Києві - двоє загиблих





Про це повідомили в ДСНС України, пише



У Києві руйнування та пожежі сталися щонайменше у п'яти районах міста.



Так, у Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння.



Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах.



У Соломʼянському районі в житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 людей, одну людину шпиталізували до прибуття підрозділів ДСНС.



Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. А в Подільському виникла пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражі.



Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщину росіяни атакували реактивними БпЛА, балістикою та іншими ракетами.



Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Відомо про постраждалого в Білій Церкві — він зазнав осколкових поранень.



У Броварському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки та склади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 8 вересня окупанти завдали масованої ракетної атаки по Києву й області. Унаслідок ударів відомо про щонайменше двох загиблих у столиці, 10 людей постраждали.Про це повідомили в ДСНС України, пише Громадське У Києві руйнування та пожежі сталися щонайменше у п'яти районах міста.Так, у Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння.Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах.У Соломʼянському районі в житловій пʼятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 людей, одну людину шпиталізували до прибуття підрозділів ДСНС.Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. А в Подільському виникла пожежа в складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражі.Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщину росіяни атакували реактивними БпЛА, балістикою та іншими ракетами.Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Відомо про постраждалого в Білій Церкві — він зазнав осколкових поранень.У Броварському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки та склади.

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