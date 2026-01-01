Найбільший в Україні та Європі: росіяни вдарили по ринку «Сьомий кілометр» в Одесі

Найбільший в Україні та Європі: росіяни вдарили по ринку «Сьомий кілометр» в Одесі
Під час масованої російської атаки у ніч проти восьмого вересня росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку «Сьомий кілометр».

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Кіпер не називає, який саме ринок атакували, але місцеві Telegram-канали пишуть, що йдеться про «Сьомий кілометр», зазначає Громадське.

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Теги: Одеса, удар, ринок
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