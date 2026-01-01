Найбільший в Україні та Європі: росіяни вдарили по ринку «Сьомий кілометр» в Одесі





Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.



"Вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Кіпер не називає, який саме ринок атакували, але місцеві Telegram-канали пишуть, що йдеться про «Сьомий кілометр», зазначає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої російської атаки у ніч проти восьмого вересня росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку «Сьомий кілометр».Про це повідомив керівник Одеської ОВА"Вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.Кіпер не називає, який саме ринок атакували, але місцеві Telegram-канали пишуть, що йдеться про «Сьомий кілометр», зазначає Громадське

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