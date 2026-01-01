Росіяни вдарили по «Епіцентру» на Чернігівщині
Сьогодні, 11:26
Ворог атакував торговий центр у Прилуках: поліція працює на місці російського удару.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки.
«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки.
«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський очікує на зустріч з Трампом у другій половині вересня
Сьогодні, 12:49
Збитки - майже 2 мільйони: депутат сільради та керівник училища на Волині отримали підозри
Сьогодні, 12:09
Росіяни вдарили по «Епіцентру» на Чернігівщині
Сьогодні, 11:26
У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр: 60 операторів і $500 тисяч доходу щомісяця. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Майже два роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Андрія Жданя
Сьогодні, 11:00