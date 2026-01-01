Росіяни вдарили по «Епіцентру» на Чернігівщині

Ворог атакував торговий центр у Прилуках: поліція працює на місці російського удару.Про це повідомили в поліції Чернігівської області.Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки.«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві.