Росіяни вдарили по «Епіцентру» на Чернігівщині

Росіяни вдарили по «Епіцентру» на Чернігівщині
Ворог атакував торговий центр у Прилуках: поліція працює на місці російського удару.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки.

«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві.

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Теги: Росія, війна
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