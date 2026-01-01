Збитки - майже 2 мільйони: депутат сільради та керівник училища на Волині отримали підозри





Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.



Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з сільських рад, директору освітнього закладу в Ковельському районі про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).



Встановлено, що упродовж 2020 – 2025 років підозрюваний допустив укладення договорів на постачання двома приватними підприємствами теплової енергії, в які були закладені умови, згідно з якими очолюване ним училище платило за товар за завищеними тарифами, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.



Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 2 млн гривень.



Як повідомлялося раніше, директорам обох приватних підприємств, які постачали теплову енергію в училище, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).



Нагадаємо,



Також міського голову Ковеля



Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збитки на суму майже 2 млн гривень – депутату сільської ради повідомлено про підозру у службовій недбалості.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив депутату однієї з сільських рад, директору освітнього закладу в Ковельському районі про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).Встановлено, що упродовж 2020 – 2025 років підозрюваний допустив укладення договорів на постачання двома приватними підприємствами теплової енергії, в які були закладені умови, згідно з якими очолюване ним училище платило за товар за завищеними тарифами, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 2 млн гривень.Як повідомлялося раніше, директорам обох приватних підприємств, які постачали теплову енергію в училище, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).Нагадаємо, голова Смідинської громади Ковельського району Оксана Піцик склала повноваження після того, як їй повідомили про підозру у справі про незаконну порубку лісу.Також міського голову Ковеля Ігоря Чайку суд відсторонив від посади до 19 жовтня . Раніше йому повідомили про підозру в "службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки".відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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