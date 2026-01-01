На Волині чоловіка «винесли» з приватного подвір’я до автобуса ТЦК: що кажуть у військкоматі. ВІДЕО

Олексій Гончаренко повідомив про інцидент у своїх соцмережах назвав дії військових "викраденням", натомість у Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік сам забіг на чужу приватну територію.



Про це повідомили журналістам у Волинському обласному ТЦК та СП, передає



За версією ТЦК, група оповіщення перевіряла військово-облікові дані громадян у Ковелі. Побачивши службові автомобілі, один із чоловіків нібито почав тікати та забіг на чуже подвір’я.



"Саме він першим порушив межі приватної власності, ухиляючись від законних вимог представників групи оповіщення", – заявили у ТЦК.



На оприлюдненому Гончаренком відео з камер спостереження видно, як за чоловіком на подвір’я забігають шестеро військових, а згодом його виносять до мікроавтобуса.





Нардеп заявив, що вважає дії представників ТЦК незаконним проникненням на приватну територію та викраденням людини.



"Це не робота ТЦК. Це викрадення людини і проникнення на приватну територію", – заявив Гончаренко.



У ТЦК натомість повідомили, що після встановлення особи чоловіка з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку, після чого його доставили до службового автомобіля.



Під час інциденту сталася ще одна конфліктна ситуація. За версією ТЦК, водій автомобіля намагався наїхати на військовослужбовців, після чого його переслідувала поліція. Коли чоловіка заблокували на тупиковій вулиці, він нібито зачинився в автомобілі, дістав мисливську рушницю та погрожував її застосувати. Після приблизно 20 хвилин переговорів він передав зброю правоохоронцям і був затриманий.



У Волинському ТЦК заявили, що обидва чоловіки того ж дня пройшли ВЛК, були визнані придатними до військової служби та призвані до однієї з військових частин.



Водночас у ТЦК визнали проблему з діями самої групи оповіщення: її представникам провели роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості проникнення на приватну територію без відповідних правових підстав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі представники групи оповіщення зайшли на приватне подвір’я за чоловіком, який тікав від перевірки документів, після чого винесли його до службового мікроавтобуса. Нардепповідомив про інцидент у своїх соцмережах назвав дії військових "викраденням", натомість у Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік сам забіг на чужу приватну територію.Про це повідомили журналістам у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ За версією ТЦК, група оповіщення перевіряла військово-облікові дані громадян у Ковелі. Побачивши службові автомобілі, один із чоловіків нібито почав тікати та забіг на чуже подвір’я."Саме він першим порушив межі приватної власності, ухиляючись від законних вимог представників групи оповіщення", – заявили у ТЦК.На оприлюдненому Гончаренком відео з камер спостереження видно, як за чоловіком на подвір’я забігають шестеро військових, а згодом його виносять до мікроавтобуса.Нардеп заявив, що вважає дії представників ТЦК незаконним проникненням на приватну територію та викраденням людини."Це не робота ТЦК. Це викрадення людини і проникнення на приватну територію", – заявив Гончаренко.У ТЦК натомість повідомили, що після встановлення особи чоловіка з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку, після чого його доставили до службового автомобіля.Під час інциденту сталася ще одна конфліктна ситуація. За версією ТЦК, водій автомобіля намагався наїхати на військовослужбовців, після чого його переслідувала поліція. Коли чоловіка заблокували на тупиковій вулиці, він нібито зачинився в автомобілі, дістав мисливську рушницю та погрожував її застосувати. Після приблизно 20 хвилин переговорів він передав зброю правоохоронцям і був затриманий.У Волинському ТЦК заявили, що обидва чоловіки того ж дня пройшли ВЛК, були визнані придатними до військової служби та призвані до однієї з військових частин.Водночас у ТЦК визнали проблему з діями самої групи оповіщення: її представникам провели роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості проникнення на приватну територію без відповідних правових підстав.

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