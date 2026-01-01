ЗСУ уразили місце запуску російських БпЛА та пункти управління

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ у Донецькій, Запорізькій областях та тимчасово окупованому Криму. Удари завдали 7 та в ніч на 8 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.Крім того, ураження зафіксували по пунктах управління БпЛА противника у Чорноморському в Криму та в Залізничному Запорізької області.Ще один пункт управління російських військ потрапив під удар поблизу Великої Новосілки на Донеччині.У Генштабі зазначили, що втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Робота українських сил по ключових військових цілях противника триває.