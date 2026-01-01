Заробляв на тварині: у Шацьку оштрафували чоловіка, який пропонував фотосесії з мавпою





Про це журналісти видання



Обставини правопорушення



Як вказують у матеріалах справи, інцидент трапився 7 червня 2026 року близько 23:34 у селі Світязь по вулиці Європейській. Чоловік біля місцевого пляжу пропонував громадянам фотографуватися з мавпою.



Правоохоронці встановили, що тварина утримувалася в умовах, які не відповідали її біологічним потребам, і перебувала під постійним впливом сторонніх осіб. Цим чоловік порушив вимоги Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».



Підставою для притягнення до відповідальності стали протокол поліції, рапорт правоохоронців, письмові пояснення свідків та заява від громадянина, яка надійшла до відділення поліції.



Рішення суду



На судове засідання правопорушник не з'явився, про причини неявки суддя не повідомив, тому справу розглянули за його відсутності.



Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).



На чоловіка наклали штраф у розмірі 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Конфіскацію тварини суд не застосовував, оскільки суду не надали доказів того, що перебування мавпи у власника становить загрозу для її життя чи здоров’я.



Крім штрафу, порушник має сплатити 665,60 грн судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів його розмір при примусовому стягненні подвоїться до 6 800 гривень.



Постанова може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом десяти днів.



Нагадаємо, у червні у селі Світязь на Волині правоохоронці склали адміністративний протокол про жорстоке поводження з твариною щодо чоловіка, який використовував дику тварину як реквізит для заробітку.



Про факти незаконного бізнесу та експлуатації мавпи на території курортного селища зоозахисники дізналися на початку червня 2026 року завдяки моніторингу соціальних мереж, де відпочивальники поширювали відповідні дописи.



Активісти UAnimals оперативно відреагували на правопорушення: спрямували офіційну заяву до правоохоронних органів Волині та ініціювали депутатське звернення від Міжфракційного об'єднання «Гуманна країна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд Волинської області притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який пропонував відпочивальникам фотографуватися з екзотичною твариною .Про це журналісти видання Район.Шацьк дізналися з постанови суду від 3 вересня 2026 року.Як вказують у матеріалах справи, інцидент трапився 7 червня 2026 року близько 23:34 у селі Світязь по вулиці Європейській. Чоловік біля місцевого пляжу пропонував громадянам фотографуватися з мавпою.Правоохоронці встановили, що тварина утримувалася в умовах, які не відповідали її біологічним потребам, і перебувала під постійним впливом сторонніх осіб. Цим чоловік порушив вимоги Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».Підставою для притягнення до відповідальності стали протокол поліції, рапорт правоохоронців, письмові пояснення свідків та заява від громадянина, яка надійшла до відділення поліції.На судове засідання правопорушник не з'явився, про причини неявки суддя не повідомив, тому справу розглянули за його відсутності.Суддявизнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).На чоловіка наклали штраф у розмірі 3 400 гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Конфіскацію тварини суд не застосовував, оскільки суду не надали доказів того, що перебування мавпи у власника становить загрозу для її життя чи здоров’я.Крім штрафу, порушник має сплатити 665,60 грн судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів його розмір при примусовому стягненні подвоїться до 6 800 гривень.Постанова може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом десяти днів.Нагадаємо, у червні у селі Світязь на Волині правоохоронці склали адміністративний протокол про жорстоке поводження з твариною щодо чоловіка, який використовував дику тварину як реквізит для заробітку.Про факти незаконного бізнесу та експлуатації мавпи на території курортного селища зоозахисники дізналися на початку червня 2026 року завдяки моніторингу соціальних мереж, де відпочивальники поширювали відповідні дописи.Активісти UAnimals оперативно відреагували на правопорушення: спрямували офіційну заяву до правоохоронних органів Волині та ініціювали депутатське звернення від Міжфракційного об'єднання «Гуманна країна».

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