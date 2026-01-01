Понад 3 тис. грн щомісяця: хто в Україні може отримати державну допомогу

В Україні окремі категорії громадян можуть отримувати державну допомогу, максимальний розмір якої становить 3 209 грн на місяць — це відповідає розміру прожиткового мінімуму.Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ПФУ в Кіровоградській області.Виплату можуть оформити дієздатні особи, які проживають разом із людиною з інвалідністю I або II групи та здійснюють за нею догляд, якщо інвалідність пов’язана з психічним розладом. Втім, для призначення виплати необхідно мати відповідний висновок лікарсько-консультативних комісій.- людина з інвалідністю за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду;- заявник та особа, за якою доглядають, зареєстровані на одній житловій площі або постійно проживають разом;- факт роботи особи, яка здійснює догляд, не впливає на призначення допомоги.У Пенсійному фонді наголошують, що розмір допомоги визначають індивідуально. Максимальна сума виплати прив’язана до прожиткового мінімуму на одну особу — цього року це 3 209 грн.Під час розрахунку враховують сукупний дохід усіх членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення. Зазвичай допомогу призначають на 6 місяців. Водночас для пенсіонерів, які не працюють, але здійснюють такий догляд, виплату призначають одразу на 12 місяців.Кошти нараховують від місяця звернення, якщо заявник подав повний пакет необхідних документів у межах цього календарного місяця.Для оформлення виплати потрібно подати весь пакет документів. Зробити це можна кількома способами: в сервісному центрі ПФУ, у ЦНАПі або уповноваженій особі міської, селищної чи сільської ради.Для оформлення виплати потрібно подати:- заяву та декларацію про доходи сім’ї;- довідки про доходи (якщо інформація про них відсутня у Податковій службі чи ПФУ; за відсутності довідок можна додати письмове пояснення);- висновок лікарської комісії про потребу в постійному сторонньому догляді;- копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або довідки МСЕК особи з інвалідністю.Якщо доглядач і людина з інвалідністю прописані за різними адресами, але живуть разом, необхідно додатково надати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складає посадова особа місцевої ради за фактичним місцем проживання.