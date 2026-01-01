Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:12
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 10 вересня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 18 копійок і становить 44,46 грн. Також зросли показники євро та злотого — на 36 і 8 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,64 (+18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,99 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+8 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 18 копійок і становить 44,46 грн. Також зросли показники євро та злотого — на 36 і 8 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,64 (+18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,99 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+8 коп.).
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