Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 10 вересня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 18 копійок і становить 44,46 грн. Також зросли показники євро та злотого — на 36 і 8 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,64 (+18 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,99 (+36 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,04 (+8 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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