Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 18 копійок і становить 44,46 грн. Також зросли показники євро та злотого — на 36 і 8 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,64 (+18 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,99 (+36 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,04 (+8 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 10 вересня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 18 копійок і становить 44,46 грн. Також зросли показники євро та злотого — на 36 і 8 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,64 (+18 коп.)Курс євро1 євро — 51,99 (+36 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,04 (+8 коп.).

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