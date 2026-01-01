Реактивні «герані» летять на Луцьк: у місті вже пролунали вибухи
Сьогодні, 08:03
Вранці у четвер, 10 вересня, на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Реактивні дрони типу «герань» рухалися у напрямку області з Рівненщини.
Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський інформував про один із безпілотників у районі Ківерців із курсом на Луцьк. Згодом він повідомив, що відстань до міста становила близько 60 кілометрів.
Близько 7:18 у Луцьку було чутно звуки вибухів. Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, обидві повітряні цілі вдалося перехопити. Офіційного підтвердження цієї інформації на той момент не було.
Однак загроза для Волині не минула — реактивні безпілотники продовжують рухатися у напрямку області та Луцька.
Станом на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.
«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.
Жителів області закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в безпечних місцях до відбою.
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Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.
Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський інформував про один із безпілотників у районі Ківерців із курсом на Луцьк. Згодом він повідомив, що відстань до міста становила близько 60 кілометрів.
Близько 7:18 у Луцьку було чутно звуки вибухів. Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, обидві повітряні цілі вдалося перехопити. Офіційного підтвердження цієї інформації на той момент не було.
Однак загроза для Волині не минула — реактивні безпілотники продовжують рухатися у напрямку області та Луцька.
Станом на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.
«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.
Жителів області закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в безпечних місцях до відбою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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