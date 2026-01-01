Реактивні «герані» летять на Луцьк: у місті вже пролунали вибухи

Вранці у четвер, 10 вересня, на Волині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Реактивні дрони типу «герань» рухалися у напрямку області з Рівненщини.Спочатку сигнал повітряної тривоги оголосили у Луцьку та Луцькому районі. Згодом превентивну тривогу також увімкнули у Камінь-Каширському та Ковельському районах.Секретар Луцької міської радиінформував про один із безпілотників у районі Ківерців із курсом на Луцьк. Згодом він повідомив, що відстань до міста становила близько 60 кілометрів.Близько. Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.За попередньою інформацією моніторингових ресурсів, обидві повітряні цілі вдалося перехопити. Офіційного підтвердження цієї інформації на той момент не було.ОднакСтаном на 8:00 повітряна тривога на Волині тривала. Повідомлялося про ще один реактивний «герань», який летів у напрямку Луцька за схожим маршрутом.«До Луцька 90 км», – повідомив Андрій Разумовський близько 8:00.