Склад боєприпасів в овочесховищі під Києвом: після загибелі 35 людей посадовцю СБУ оголосили підозру





Про це повідомили в



Встановлено, що під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови.



Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів.



28 серпня російські безпілотні апарати нанесли удар на вказаний склад, в результаті чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення.



Що відомо про детонації в селі Мила?



Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей, поліціянти та рятувальники.



Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБ України, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила.Про це повідомили в Державному бюро розслідувань Встановлено, що під час прийняття рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови.Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів.28 серпня російські безпілотні апарати нанесли удар на вказаний склад, в результаті чого розпочалася детонація боєприпасів та пожежа, яка перекинулася на сусідні приміщення.Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 людина постраждала, серед них двоє дітей, поліціянти та рятувальники.Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

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