20 000 доларів - за виїзд до Румунії: на Волині затримали 40-річного киянина

20 000 доларів США за незаконне переправлення в Румунію – на Волині викрили учасника злочинної схеми.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За даними слідства, 40-річний житель міста Київ за грошову винагороду виконував послуги водія – вивозив двох військовозобов'язаних у Закарпатську область задля подальшого незаконного переправлення поза офіційним пунктом пропуску у Республіку Румунія.Фігуранта затримано 5 вересня 2026 року на Волині.Чоловікові повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою групою осіб з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи – спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США. Інший повинен був заплатити за «послуги» після прибуття до місця призначення.відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.