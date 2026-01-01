Росія вночі атакувала Житомирщину: що відомо

Росія вночі атакувала Житомирщину: що відомо
Цієї ночі ворог знову атакував територію Житомирської області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.

Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Теги: Росія, війна, Житомирщина
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