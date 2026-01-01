Росія вночі атакувала Житомирщину: що відомо





Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.



Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.



За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.



На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі ворог знову атакував територію Житомирської області.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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