На Волині зросла середня заробітна плата
Сьогодні, 11:03
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у червні становила 28034 грн. В Україні — 32783 грн.
Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
Порівняно з травнем 2026 року розмір середньої заробітної плати волинян збільшився на 6,5%, а проти червня 2025 року — на 28,0%.
За даними управління статистики, найбільш оплачуваною зараз є робота працівників, зайнятих у виробництві гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції, меблів, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності та машинобудуванні.
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Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
Порівняно з травнем 2026 року розмір середньої заробітної плати волинян збільшився на 6,5%, а проти червня 2025 року — на 28,0%.
За даними управління статистики, найбільш оплачуваною зараз є робота працівників, зайнятих у виробництві гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції, меблів, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності та машинобудуванні.
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