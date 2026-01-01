На Волині зросла середня заробітна плата

На Волині зросла середня заробітна плата
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у червні становила 28034 грн. В Україні — 32783 грн.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.

Порівняно з травнем 2026 року розмір середньої заробітної плати волинян збільшився на 6,5%, а проти червня 2025 року — на 28,0%.

За даними управління статистики, найбільш оплачуваною зараз є робота працівників, зайнятих у виробництві гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції, меблів, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності та машинобудуванні.

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Теги: Волинь, зарплата
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