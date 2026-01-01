Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 10 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°.
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