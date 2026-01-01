На Волині в аварії травмувались неповнолітні: мотоцикліст збив велосипедиста
Сьогодні, 10:44
На Волині внаслідок зіткнення двоколісних травмувались неповнолітні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.
Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.
Через ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.
Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.
Через ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.
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