На Волині в аварії травмувались неповнолітні: мотоцикліст збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.



Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.



Через ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині внаслідок зіткнення двоколісних травмувались неповнолітні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.Через ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

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