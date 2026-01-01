На Волині в аварії травмувались неповнолітні: мотоцикліст збив велосипедиста

На Волині в аварії травмувались неповнолітні: мотоцикліст збив велосипедиста
На Волині внаслідок зіткнення двоколісних травмувались неповнолітні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.

Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.

Через ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

На Волині в аварії травмувались неповнолітні: мотоцикліст збив велосипедиста

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Теги: Волинь, ДТП
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