З квітня Росія зупинила виробництво «Кинджалів», щоб робити більше інших ракет, – ГУР
Сьогодні, 11:06
Росіяни з квітня місяця перестали випускати балістичні ракети "Кинджал" для того, щоб збільшити виробництво інших точніших видів ракет.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Українська правда.
Говорячи про збільшення випуску росіянами своїх балістичних ракет, він розповів, що зараз у росіян "спрощена система технічного контролю під час виробництва ракет" і їм "загрожують реальні наслідки за невиконання планів".
"Проте тут є ще одне пояснення – росіяни змогли наростити виробництво балістичних ракет ще і за рахунок того, що вони наразі перестали випускати "Кинджали". Відповідно, ракетне паливо йде вже не для "Кинджалів", а на інші балістичні ракети.
Крім того, вони призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізацію Х-22), відтак ті кошти і комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили для інших типів ракет – які вважаються більш ефективними", - сказав Скібіцький.
На уточнююче запитання Скібіцький відповів, що випуск "Кинджалів" РФ призупинила з квітня місяця. Ще однією причиною цьому стала неточність цих ракет. "Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них – 30 метрів і більше", - сказав заступник начальника ГУР.
Ракети "Кинджал" запускали по Україна з літаків МіГ-31, через зліт яких по всій Україні зазвичай оголошували повітряну тривогу.
Кілька місяців у зведеннях ПС України немає згадок про пуски росіянами цих ракет.
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Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише Українська правда.
Говорячи про збільшення випуску росіянами своїх балістичних ракет, він розповів, що зараз у росіян "спрощена система технічного контролю під час виробництва ракет" і їм "загрожують реальні наслідки за невиконання планів".
"Проте тут є ще одне пояснення – росіяни змогли наростити виробництво балістичних ракет ще і за рахунок того, що вони наразі перестали випускати "Кинджали". Відповідно, ракетне паливо йде вже не для "Кинджалів", а на інші балістичні ракети.
Крім того, вони призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізацію Х-22), відтак ті кошти і комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили для інших типів ракет – які вважаються більш ефективними", - сказав Скібіцький.
На уточнююче запитання Скібіцький відповів, що випуск "Кинджалів" РФ призупинила з квітня місяця. Ще однією причиною цьому стала неточність цих ракет. "Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них – 30 метрів і більше", - сказав заступник начальника ГУР.
Ракети "Кинджал" запускали по Україна з літаків МіГ-31, через зліт яких по всій Україні зазвичай оголошували повітряну тривогу.
Кілька місяців у зведеннях ПС України немає згадок про пуски росіянами цих ракет.
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