ГУР спалило в Криму два російських C-400 та антену керування дронами





Про це повідомляє



За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня 2026 року.



Її повністю спланували та реалізували фахівці спецпідрозділу "Group 13".



Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили:



дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф";



антена керування дронами "Оріон".



Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартісні цілі ворога використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.



"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів. Далі буде!", - наголосили в ГУР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оператори Головного управління розвідки із "Group 13" здійснили чергову успішну атаку на російські цілі в тимчасово окупованому Криму.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГУР.За словами українських розвідників, нова операція відбулася на початку серпня 2026 року.Її повністю спланували та реалізували фахівці спецпідрозділу "Group 13".Цього разу під удари воїнів ГУР потрапили:дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф";антена керування дронами "Оріон".Воєнна розвідка України наголошує, що для здійснення атак на високовартісні цілі ворога використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV."Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів. Далі буде!", - наголосили в ГУР.

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