Зеленський анонсував кадрові зміни у війську

Володимир Зеленський заявив, що частина важливих кадрових рішень у війську вже підготовлена та анонсував продовження змін.



Як передає Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара.



«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення», - сказав Зеленський.



Він відзначив, що обговорив з військовими ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині.



«Вдячний усім підрозділам, які досягають відчутних результатів у захисті наших позицій та знищенні окупанта в районах Словʼянська, Костянтинівки та Добропілля. Вдячний підрозділам ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах – домовились, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам», - зазначив Президент.



За його словами, під час зустрічі також йшлося про виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також про мідлстрайки. Зеленський зауважив, що частину операцій скорегували і затвердили нові операції.



Важливою темою зустрічі, як сказав Зеленський, стало ППО і потреби у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, обласних центрів та столиці.



«Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти», - зазначив глава держави.



Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський заявив, що нове військове керівництво готує модернізацію Сил оборони України, яка має відбутися злагоджено, щоб не залишити Росії жодних можливостей скористатися змінами.



21 липня у зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що новим головкомом ЗСУ стане Михайло Драпатий, а також сказав про те, що конфігурація Генерального штабу ЗСУ буде оновлена, і наголосив на тому, що під час зустрічі з Олександром Сирським та з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим йшлося про «подальші формати служби і правильну передачу справ».



Пізніше на сайті Президента України були оприлюднені укази про призначення Михайла Драпатого Головкомом та Ігоря Скибюка - начальником Генштабу ЗСУ, а також про звільнення Олександра Сирського та Андрія Гнатова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що частина важливих кадрових рішень у війську вже підготовлена та анонсував продовження змін.Як передає Укрінформ , про це глава державиповідомив у Фейсбуці після наради, у якій брали участь, зокрема, Головнокомандувач Збройних Сил, начальник Генштабута виконуючий обов’язки міністра оборони«Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Силу взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення», - сказав Зеленський.Він відзначив, що обговорив з військовими ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині.«Вдячний усім підрозділам, які досягають відчутних результатів у захисті наших позицій та знищенні окупанта в районах Словʼянська, Костянтинівки та Добропілля. Вдячний підрозділам ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах – домовились, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам», - зазначив Президент.За його словами, під час зустрічі також йшлося про виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також про мідлстрайки. Зеленський зауважив, що частину операцій скорегували і затвердили нові операції.Важливою темою зустрічі, як сказав Зеленський, стало ППО і потреби у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, обласних центрів та столиці.«Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти», - зазначив глава держави.Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський заявив, що нове військове керівництво готує модернізацію Сил оборони України, яка має відбутися злагоджено, щоб не залишити Росії жодних можливостей скористатися змінами.21 липня у зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що новим головкомом ЗСУ стане Михайло Драпатий, а також сказав про те, що конфігурація Генерального штабу ЗСУ буде оновлена, і наголосив на тому, що під час зустрічі з Олександром Сирським та з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим йшлося про «подальші формати служби і правильну передачу справ».Пізніше на сайті Президента України були оприлюднені укази про призначення Михайла Драпатого Головкомом та Ігоря Скибюка - начальником Генштабу ЗСУ, а також про звільнення Олександра Сирського та Андрія Гнатова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію