Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 11 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 11 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 11 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 11 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Область

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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