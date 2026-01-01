Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 11 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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