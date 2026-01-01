Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 11 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 11 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 11 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

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