Пошкоджені через обстріл будівлі СБУ в Луцьку частково демонтують за понад п’ять мільйонів гривень

Пошкоджені через обстріл будівлі СБУ в Луцьку частково демонтують за понад п’ять мільйонів гривень
Управління Служби безпеки України у Волинській області замовило частковий демонтаж двох пошкоджених через обстріл росіян адміністративних будівель у Луцьку. У тендері взяли участь чотири фірми. Підряд дістався місцевому підприємству «Форест-Україна», яке демонтувало частину багатоповерхівки в Луцьку, зруйновану обстрілом.

Договір про послуги демонтажу уклали 22 липня 2026 року, пише "Сила правди".

Управління Служби безпеки України у Волинській області провело закупівлю робіт з часткового демонтажу двох адміністративних будівель в Луцьку, пошкоджених унаслідок обстрілу у травні 2026 року. За підряд із назвою «Руйнівні роботи «Роботи з капітального ремонту (роботи з часткового демонтажу) адміністративних будівель А-4 та В-3» з очікуваною вартістю 7,8 млн гривень змагалося чотири учасники.

Найменшою була первинна пропозиція луцького приватного підприємства «Форест-Україна» – близько 5,7 млн грн. Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Монтаж Буд» з Рожища запропонувало зробити демонтаж за 7 млн грн, луцьке ТОВ «Волиньекобуд» – за 6,1 млн грн, а приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536» – за майже 7,7 млн.

В остаточних пропозиціях підприємства знизили пропоновану вартість робіт від пів мільйона до двох мільйонів. Найнижчою виявилася пропозиція ПП «Форест-Україна» – трохи більше п’яти мільйонів, тож з цим підприємством УСБУ в області підписало договір.

У перелік робіт входить, зокрема, розбирання і демонтаж пошкодженої покрівлі, перекриттів, карнизних плит, вікон, дверей, цегляних стін, радіаторів й сантехніки, розбирання покриттів підлог, стяжки, панелей покриття, сходових площадок, вивезення залізобетону.

Демонтаж луцька фірма робитиме за кошти держбюджету. За договором, вона має впоратися до 1 грудня цього року. У документі передбачена можливість відстрочки оплати до кінця бюджетного року без нарахування штрафів.

Будівельна фірма «Форест-Україна», що належить волинянам Роману та Олені Олійникам, – на ринку з 2010 року. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель, на сайті підприємства також є інформація, що вона займається демонтажем.


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Теги: СБУ, атака, РФ, торги, демонтаж
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