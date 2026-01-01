Пошкоджені через обстріл будівлі СБУ в Луцьку частково демонтують за понад п’ять мільйонів гривень





Договір про послуги демонтажу уклали 22 липня 2026 року, пише



Управління Служби безпеки України у Волинській області провело закупівлю робіт з часткового демонтажу двох адміністративних будівель в Луцьку, пошкоджених унаслідок обстрілу у травні 2026 року. За підряд із назвою «Руйнівні роботи «Роботи з капітального ремонту (роботи з часткового демонтажу) адміністративних будівель А-4 та В-3» з очікуваною вартістю 7,8 млн гривень змагалося чотири учасники.



Найменшою була первинна пропозиція луцького приватного підприємства «Форест-Україна» – близько 5,7 млн грн. Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Монтаж Буд» з Рожища запропонувало зробити демонтаж за 7 млн грн, луцьке ТОВ «Волиньекобуд» – за 6,1 млн грн, а приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536» – за майже 7,7 млн.



В остаточних пропозиціях підприємства знизили пропоновану вартість робіт від пів мільйона до двох мільйонів. Найнижчою виявилася пропозиція ПП «Форест-Україна» – трохи більше п’яти мільйонів, тож з цим підприємством УСБУ в області підписало договір.



У перелік робіт входить, зокрема, розбирання і демонтаж пошкодженої покрівлі, перекриттів, карнизних плит, вікон, дверей, цегляних стін, радіаторів й сантехніки, розбирання покриттів підлог, стяжки, панелей покриття, сходових площадок, вивезення залізобетону.



Демонтаж луцька фірма робитиме за кошти держбюджету. За договором, вона має впоратися до 1 грудня цього року. У документі передбачена можливість відстрочки оплати до кінця бюджетного року без нарахування штрафів.



Будівельна фірма «Форест-Україна», що належить волинянам Роману та Олені Олійникам, – на ринку з 2010 року. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель, на сайті підприємства також є інформація, що вона займається демонтажем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління Служби безпеки України у Волинській області замовило частковий демонтаж двох пошкоджених через обстріл росіян адміністративних будівель у Луцьку. У тендері взяли участь чотири фірми. Підряд дістався місцевому підприємству «Форест-Україна», яке демонтувало частину багатоповерхівки в Луцьку, зруйновану обстрілом.Договір про послуги демонтажу уклали 22 липня 2026 року, пише "Сила правди" Управління Служби безпеки України у Волинській області провело закупівлю робіт з часткового демонтажу двох адміністративних будівель в Луцьку, пошкоджених унаслідок обстрілу у травні 2026 року. За підряд із назвою «Руйнівні роботи «Роботи з капітального ремонту (роботи з часткового демонтажу) адміністративних будівель А-4 та В-3» з очікуваною вартістю 7,8 млн гривень змагалося чотири учасники.Найменшою була первинна пропозиція луцького приватного підприємства «Форест-Україна» – близько 5,7 млн грн. Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Монтаж Буд» з Рожища запропонувало зробити демонтаж за 7 млн грн, луцьке ТОВ «Волиньекобуд» – за 6,1 млн грн, а приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536» – за майже 7,7 млн.В остаточних пропозиціях підприємства знизили пропоновану вартість робіт від пів мільйона до двох мільйонів. Найнижчою виявилася пропозиція ПП «Форест-Україна» – трохи більше п’яти мільйонів, тож з цим підприємством УСБУ в області підписало договір.У перелік робіт входить, зокрема, розбирання і демонтаж пошкодженої покрівлі, перекриттів, карнизних плит, вікон, дверей, цегляних стін, радіаторів й сантехніки, розбирання покриттів підлог, стяжки, панелей покриття, сходових площадок, вивезення залізобетону.Демонтаж луцька фірма робитиме за кошти держбюджету. За договором, вона має впоратися до 1 грудня цього року. У документі передбачена можливість відстрочки оплати до кінця бюджетного року без нарахування штрафів.Будівельна фірма «Форест-Україна», що належить волинянам Роману та Олені Олійникам, – на ринку з 2010 року. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель, на сайті підприємства також є інформація, що вона займається демонтажем.

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