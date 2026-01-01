У Луцьку суд виправдав директора у справі про розтрату 766 тисяч гривень

Суд виправдав директора товариства, якого обвинувачували у розтраті майже 766 тисяч гривень під час закупівлі електроенергії для комунального підприємства. Прокуратура вважала, що через укладення додаткових угод ціна електроенергії була безпідставно завищена, однак суд дійшов іншого висновку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 серпня, пише ВСН.За версією слідства, директор товариства, яке постачало електроенергію, уклав із комунальним підприємством низку додаткових угод до договору про закупівлю. Правоохоронці стверджували, що внаслідок цього вартість електроенергії безпідставно зросла, а підприємство переплатило 765 906 гривень.У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він пояснив, що всі зміни ціни здійснювалися відповідно до законодавства про публічні закупівлі та підтверджувалися офіційними довідками про коливання ринкової вартості електроенергії.За його словами, жодних незаконних домовленостей із посадовцями комунального підприємства не було.Допитані у суді працівники комунального підприємства також пояснили, що підвищення ціни відбувалося через стрімке зростання вартості електроенергії на ринку. Представниця підприємства повідомила, що комунальне підприємство не вважає себе потерпілою стороною та не зазнало збитків.Оцінивши докази, суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела наявності у діях чоловіка складу кримінального правопорушення. Відтак його виправдали через недоведеність обвинувачення, а цивільний позов прокурора про стягнення 765 906 гривень залишили без розгляду.