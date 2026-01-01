11 серпня на Волині: гортаючи календар

11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото).

Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.

Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!

11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.

Що не можна робити 11 серпня

Не варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.

Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.

Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.

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Теги: день народження, свята, іменини
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