11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото).
Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.
Що не можна робити 11 серпня
Не варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.
Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.
Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.
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Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.
Що не можна робити 11 серпня
Не варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.
Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.
Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.
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