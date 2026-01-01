11 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Також у цей день народилися журналістката директор ТзОВ "Алерт"Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!11 серпня День хіп-хопу. День хіп-хопу пов’язаний із 11 серпня 1973 року — саме тоді, за загальноприйнятою версією, діджей Кул Гі Джей (DJ Kool Herc) провів першу вечірку в Бронксі (Нью-Йорк), яку вважають початком хіп-хоп культури. Саме на цій вечірці зародилися основи музики хіп-хоп — реп, брейкданс, графіті та діджеїнг.Що не можна робити 11 серпняНе варто лаятися, сваритися — день для миру та спокою.Не слід займатися шиттям, в’язанням — це може “перерізати” добробут.Не бажано веселитися, влаштовувати гучні розваги — день для молитви.