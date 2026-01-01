На Волині горіла літня кухня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про займання надійшло о 18:26. На місце події було скеровано рятувальників із міста Луцька та працівників місцевої пожежної охорони села Чаруків.



Горіння ліквідовано за допомогою водяних стволів. Унаслідок події ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 10 серпня, у селі Чаруків Городищенської громади Луцького району рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, що, ймовірно, виникла через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про займання надійшло о 18:26. На місце події було скеровано рятувальників із міста Луцька та працівників місцевої пожежної охорони села Чаруків.Горіння ліквідовано за допомогою водяних стволів. Унаслідок події ніхто не постраждав.

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