На Волині горіла літня кухня

На Волині горіла літня кухня
Вчора, 10 серпня, у селі Чаруків Городищенської громади Луцького району рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, що, ймовірно, виникла через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про займання надійшло о 18:26. На місце події було скеровано рятувальників із міста Луцька та працівників місцевої пожежної охорони села Чаруків.

Горіння ліквідовано за допомогою водяних стволів. Унаслідок події ніхто не постраждав.
На Волині горіла літня кухня

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Теги: пожежа, Волинь
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