На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 10:14
Вчора, 10 серпня, у селі Чаруків Городищенської громади Луцького району рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, що, ймовірно, виникла через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання надійшло о 18:26. На місце події було скеровано рятувальників із міста Луцька та працівників місцевої пожежної охорони села Чаруків.
Горіння ліквідовано за допомогою водяних стволів. Унаслідок події ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про займання надійшло о 18:26. На місце події було скеровано рятувальників із міста Луцька та працівників місцевої пожежної охорони села Чаруків.
Горіння ліквідовано за допомогою водяних стволів. Унаслідок події ніхто не постраждав.
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