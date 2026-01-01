У Луцьку зіткнулись два авто: шестеро травмованих





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилась 10 серпня, близько 19 години.



Водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з Audi Q7, виїжджаючи з другорядної дороги.



Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes-Benz Sprinter, 1961 року народження, та четверо його пасажирів.



Травми отримав і керманич Audi Q7, 1989 року народження.



Двох людей ушпиталили.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Луцьку травмувались люди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилась 10 серпня, близько 19 години.Водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з Audi Q7, виїжджаючи з другорядної дороги.Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes-Benz Sprinter, 1961 року народження, та четверо його пасажирів.Травми отримав і керманич Audi Q7, 1989 року народження.Двох людей ушпиталили.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.

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