У Луцьку зіткнулись два авто: шестеро травмованих
Сьогодні, 11:06
Внаслідок ДТП у Луцьку травмувались люди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 10 серпня, близько 19 години.
Водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з Audi Q7, виїжджаючи з другорядної дороги.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes-Benz Sprinter, 1961 року народження, та четверо його пасажирів.
Травми отримав і керманич Audi Q7, 1989 року народження.
Двох людей ушпиталили.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 10 серпня, близько 19 години.
Водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з Audi Q7, виїжджаючи з другорядної дороги.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes-Benz Sprinter, 1961 року народження, та четверо його пасажирів.
Травми отримав і керманич Audi Q7, 1989 року народження.
Двох людей ушпиталили.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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