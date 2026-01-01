У Луцьку зіткнулись два авто: шестеро травмованих

У Луцьку зіткнулись два авто: шестеро травмованих
Внаслідок ДТП у Луцьку травмувались люди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилась 10 серпня, близько 19 години.

Водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з Audi Q7, виїжджаючи з другорядної дороги.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes-Benz Sprinter, 1961 року народження, та четверо його пасажирів. 

Травми отримав і керманич Audi Q7, 1989 року народження.

Двох людей ушпиталили.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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