Росія вбила цілу сім'ю в Києві, - Сибіга





Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє



"Це була жахлива ніч у Києві. Понад 20 балістичних ракет. Щонайменше 11 загиблих і десятки поранених, серед яких – діти. Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня", - написав він.



Міністр зазначив, що рятувальні операції тривають, і додав, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме.



"В одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім’ю: матір, батька та дитину", - розповів він.



Завершення ери "м'яких заходів"



Сибіга наголосив, що саміт Альянсу, який відбудеться цього тижня, має стати майданчиком для ухвалення конкретних кроків. Він підкреслив, що ера "м'яких заходів" завершилася, оскільки вони лише підштовхнуть Росію до продовження терору та його розширення за межі України.



"Послання Путіна до Анкари просте: він націлюватиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивства, доки зможе", - заявив міністр.



Глава МЗС заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 були створені саме для захисту людей від такого варварства. За його словами, на складах по всьому світу зберігаються тисячі таких ракет на випадок потенційних загроз.



"Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети щотижня вбивають людей. Наразі Україна - єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями", - написав Сибіга.



Що відомо про атаку на Київ 6 липня



Нагадаємо, найбільше від російського удару постраждали Подільський і Дарницький райони столиці. Тим часом у Вишневому триває евакуація жителів через небезпеку повторної детонації.



Зазначимо, під час нічної атаки українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети. Це пов'язано з нестачею ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.



Водночас у Міноборони РФ традиційно заявили, що ціллю удару нібито були виключно військові об'єкти. Однак насправді російські ракети влучили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна закликала партнерів до рішучих дій у відповідь на нічну атаку Києва балістичними ракетами, внаслідок якої загинуло багато людей, в тому числі ціла сім'я.Про це заявив міністр закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Х."Це була жахлива ніч у Києві. Понад 20 балістичних ракет. Щонайменше 11 загиблих і десятки поранених, серед яких – діти. Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня", - написав він.Міністр зазначив, що рятувальні операції тривають, і додав, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме."В одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім’ю: матір, батька та дитину", - розповів він.Сибіга наголосив, що саміт Альянсу, який відбудеться цього тижня, має стати майданчиком для ухвалення конкретних кроків. Він підкреслив, що ера "м'яких заходів" завершилася, оскільки вони лише підштовхнуть Росію до продовження терору та його розширення за межі України."Послання Путіна до Анкари просте: він націлюватиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивства, доки зможе", - заявив міністр.Глава МЗС заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-3 були створені саме для захисту людей від такого варварства. За його словами, на складах по всьому світу зберігаються тисячі таких ракет на випадок потенційних загроз."Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети щотижня вбивають людей. Наразі Україна - єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями", - написав Сибіга.Нагадаємо, найбільше від російського удару постраждали Подільський і Дарницький райони столиці. Тим часом у Вишневому триває евакуація жителів через небезпеку повторної детонації.Зазначимо, під час нічної атаки українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети. Це пов'язано з нестачею ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.Водночас у Міноборони РФ традиційно заявили, що ціллю удару нібито були виключно військові об'єкти. Однак насправді російські ракети влучили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей.

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